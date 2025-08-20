Produktionstekniker
Om Olsbergs
Olsbergs utvecklar, designar och tillverkar elektro-hydrauliska styrsystem för mobila maskinapplikationer och är världsledande på styrsystem till lastbilskranar och skogskranar. Våra styrsystem kännetecknas av goda regler- och samkörningsegenskaper som är mycket uppskattade av kranförare, med över 20 000 system installerade runt om i världen. Bakom den höga prestandan ligger mer än 40 års oavbrutet utvecklingsarbete och ett 30-tal patenterade innovationer. All tillverkning sker i våra egna fabriker i Eksjö och Vallentuna för fullständig kontroll av hela produktionskedjan, från minsta detalj till färdiga system. Företagen omsatte 2024 runt 175 MSEK och har cirka 110 anställda.
Olsbergs är stolt en del av Hiab, en världsledande leverantör av lasthanteringsutrustning för vägtransporter och tillhörande intelligenta, smarta uppkopplade lösningar. Globalt har Hiab 3 800 anställda och inkluderar välkända varumärken som HIAB, EFFER, MOFFETT, LOGLIFT, JONSERED och MULTILIFT.
Om Rollen
Vi fortsätter att expandera och söker nu en engagerad Produktionstekniker med ett starkt intresse för teknik, innovation och teamwork. Som Produktionstekniker kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra produktionslinjer fungerar smidigt och effektivt. Du kommer att arbeta operativt med produktionsförbättringar genom att analysera förbättringsförslag och produktionsdata för att identifiera och implementera förändringar som stärker vårt kvalitetsfokus och ökar produktiviteten.
Rollen är bred och varierad med mycket kontakt med andra avdelningar, operatörer och arbetsledare. En viktig del i ditt arbete blir att planera och driva aktiviteter för att utveckla våra interna processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Utveckla och implementera förbättringar inom verksamheten.
Identifiera och lösa produktionsrelaterade problem.
Analysera förbättringsförslag och produktionsdata.
Leda projekt inom produktionsutveckling.
Vi letar efter dig som är tekniskt intresserad av maskiner och processer, är noggrann, kvalitetsmedveten och engagerad.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Har en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God analytisk- och problemlösningsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Bra kommunikations- och samarbetsförmåga
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete inom ett större tillverkande företag.
Erfarenhet av arbete i projekt.
Kunskap om Lean och Six Sigma.
Hydraulik kunskap
Personliga egenskaper:
Som person är du driven och utvecklingsorienterad med en analytisk ådra där du har blick för helhet och sammanhang. Du kommer bli uppskattad för din kommunikativa förmåga och din teamorienterade prestigelöshet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Olsbergs erbjuder dig
En varierande och utmanande roll med möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt inom Olsbergs, en del av HIAB. Som en del av ett globalt ledande företag får du tillgång till ett omfattande nätverk och spännande utvecklingsprojekt. Samtidigt värdesätter vi den personliga utvecklingen och det nära samarbetet som kännetecknar vår lokala verksamhet. Samarbete, engagemang, kvalitet samt ordning och reda är ledord vi jobbar efter. Vi arbetar ständigt med att upprätthålla en trevlig och trivsam arbetsmiljö för våra anställda med möjlighet att växa i din roll och utveckla den vidare.
Ansökan och kontakt
