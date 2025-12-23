Produktionstekniker - Revent International AB!
2025-12-23
Vill du arbeta som som produktionsteknisk konsult i ett internationellt och innovativt industriföretag?
WeStaff Sweden söker nu en produktionstekniker som konsult till Revent International AB i Upplands Väsby. Revent är ett väletablerat och innovativt tillverkningsföretag med global närvaro, som utvecklar, tillverkar och säljer professionell utrustning till bagerier världen över.
I rollen får du arbeta i en modern verkstads- och produktionsmiljö med tekniskt avancerade produkter och bli en viktig del av Revents fortsatta utveckling. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära produktionen, bidra med struktur och förbättringar.
Vad innebär jobbet?
Som Som produktionstekniker hos Revent får du en bred och ansvarsfull roll där du fungerar som en nyckelperson mellan produktion, konstruktion, inköp och kvalitet. Du arbetar tätt tillsammans med operatörer, tekniker och produktionsledning för att utveckla och effektivisera produktionsprocesserna.
Revent arbetar enligt ett ISO 9001-certifierat verksamhetssystem, vilket innebär ett strukturerat arbetssätt, tydliga processer och högt kvalitetsfokus. Produktionsavdelningarna omfattar plåtbearbetning, svetsning, montering och elkoppling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet
Driva och delta i förbättringsprojekt enligt LEAN-metodik (t.ex. 5S, SMED, Poka Yoke, Fishbone)
Stödja arbetsledare vid avvikelsehantering samt bistå kvalitetsavdelningen vid produktionsrelaterade reklamationer
Granska, utveckla och dokumentera arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner
Samverka med konstruktionsavdelningen vid produktframtagning, val av tillverkningsmetod och uppdatering av ritningsunderlag
Delta i planering av underhåll, reparationer och kalibrering
Säkerställa att rutiner, riktlinjer och standarder följs och vidareutvecklas
Vem söker vi?
Vi söker dig som har produktionsteknisk erfarenhet från tillverknings- eller verkstadsindustri och som trivs i en konsultroll där du snabbt sätter dig in i verksamheten och skapar värde. Du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, med god förmåga att samarbeta över avdelningsgränser.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning med produktionsteknisk inriktning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 2 års erfarenhet inom tillverknings-/verkstadsindustri med inriktning produktionsteknik
Goda kunskaper i ritningsläsning, både mekaniska ritningar och elscheman
God erfarenhet av mätteknik och arbete med mätutrustning
Praktisk erfarenhet inom plåtbearbetning, svetsning och/eller montering
Vana av att arbeta i MS Office, särskilt Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil krävs för att kunna ta sig till och från arbetsplatsen
Det är meriterande (men ej ett krav) om du har:
Erfarenhet av ERP/MPS-system
Dokumenterad LEAN-erfarenhet
Erfarenhet av kalibrering
Kunskaper inom automatisering
Erfarenhet av lasersvetsning
Elteknisk kompetens
Praktisk info
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, dagtid (måndag-fredag)
Plats: Upplands Väsby
Anställningsform: Konsultuppdrag via WeStaff Sweden, med god möjlighet till övergång i anställning hos Revent International AB på sikt
Förmåner: Marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, kollektivavtal, pension samt personlig konsultchef
Om Revent International AB
Revent International AB utvecklar, tillverkar och säljer professionell utrustning till bagerier världen över, bland annat ugnar, jässkåp och vakuumkylare. Bolaget har sitt huvudkontor i Upplands Väsby, cirka 100 anställda och är känt för sin höga tekniska kompetens, kvalitet och innovationskraft.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
