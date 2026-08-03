Produktionssvetsare
Ivarssons I Metsjö Aktiebolag / Svetsarjobb / Linköping Visa alla svetsarjobb i Linköping
2026-08-03
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Vi söker nu en utbildad svetsare med några års erfarenhet som kan vara med oss och tillverka våra mobila förråd. Du kommer att jobba brett i vår verksamhet med olika typer av skåp och projekt, både svetsande arbete och montage-arbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet om ritningsläsning då arbeten sker utefter det.
Som person ska du vara praktiskt lagd, ha god förmåga att samarbeta, vara ansvarstagande och noggrann samt kunna arbeta en hel del självständigt.
Kvalifikationer.
Utbildad till MAG/MIG - svetsare med några års erfarenhet, vi ser gärna att du har erfarenhet från tillverkande industri.
Kunskap kring ritningsläsning
Du behöver även en mindre datorvana då arbetet innefattar rapportering i vårt affärssystem Jeeves.
Meriterande är om du har truck- och eller hjullastarvana samt är van vid arbete med travers och lyftanordningar.
Du skall ha god vana i både svenska och engelska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-08-03Arbetstid och varaktighet
Arbetstiden är förlagd till dagtid 07:00-16:00.
Tjänsten kommer att inledas som ett vikariat om 11 månader som eventuellt kan mede stor chans övergå till en tillsvidareanställning.
Kollektivavtal finns självklart hos oss på Metsjö.
Tillträde: Omgående.
Urval kommer att göras löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Ansökan: Vi tar endast emot ansökningar via e-post.
Ansökan med cv och personligt brev mailas till: jobb@metsjo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: jobb@metsjo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ivarssons I Metsjö Aktiebolag
(org.nr 556349-7758), http://www.metsjo.se
Metsjö (visa karta
)
585 92 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ivarssons i Metsjö AB Jobbnummer
10019257