Produktionsplanerare | Lernia | Unnaryd
Lernia Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Hylte Visa alla maskiningenjörsjobb i Hylte
2025-09-01
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Hylte
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige
Hos vår kund ACU i Unnaryd erbjuds du en unik möjlighet att forma framtidens produktionsflöden. Vi har nöjet att erbjuda en enastående möjlighet för dig att ansluta dig till en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö, där du kommer att ha möjlighet att påverka produktionsprocessen från konceptstadiet till dess fullbordande. I rollen som produktionsplanerare hos vår klient kommer du att inneha en central position med ansvar för att säkerställa ett effektivt och smidigt produktionsflöde. Du kommer även att ha i uppdrag att optimera processerna för att uppnå maximala resultat. Vi välkomnar dig till en stimulerande karriärmöjlighet där ditt engagemang och din expertis kommer att vara av stor betydelse.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Är du en analytisk problemlösare med en passion för att optimera produktionsprocesser? Då kan rollen som Produktionsplanerare vara perfekt för dig! Vi söker en engagerad individ som vill spela en nyckelroll i att säkerställa ett smidigt och effektivt produktionsflöde hos vår kund.
Som Produktionsplanerare kommer du att ha en mångfacetterad roll där du ansvarar för att skapa och följa upp detaljerade produktionsplaner. Du kommer att arbeta nära produktions- och inköpsteamet för att hantera material och order samt säkerställa att produktionen löper enligt plan. En av dina huvuduppgifter blir att identifiera och lösa kapacitets utmaningar, vilket kräver en god förståelse för produktionsprocesser och förmåga att tänka strategiskt.
Du kommer även att vara den som reagerar snabbt på störningar och förändringar i produktionsflödet. Din förmåga att analysera data och fatta snabba beslut kommer att vara avgörande för att minimera downtime och maximera effektiviteten.
För att lyckas i denna roll bör du ha tidigare erfarenhet inom produktion samt vara bekväm med att arbeta med olika IT-system och verktyg. Du är en kommunikativ teamspelare som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och kan balansera flera projekt samtidigt.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till framgången för vår kunds produktion, ser vi fram emot att höra från dig! Ansök idag och bli en del av ett innovativt företag där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och erfarenhet av produktions- eller materialplanering inom tillverkande industri. Du är van vid att arbeta i ERP-system och har grundläggande förståelse för Lean och kapacitetsanalys. För att lyckas i rollen behöver du kunna optimera finansiellt och kommunicera effektivt på både svenska och engelska, i tal och skrift. Du är strukturerad, analytisk och noggrann med förmåga att fatta datadrivna beslut.
Meriterande
Det är meriterande om du har kunskap i Monitor ERP, vilket underlättar din förmåga att hantera systemet effektivt. En djupare insikt i kapacitetsanalys och Lean-metodik stärker din kompetens ytterligare, liksom ett intresse för ekonomiska optimeringar. Erfarenhet av att snabbt reagera på maskinstopp och kvalitetsavvikelser samt praktisk erfarenhet av störningshantering kan ge dig fördelar i denna dynamiska arbetsmiljö där flexibilitet och problemlösning är viktiga komponenter.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Shkodran Zejneli mob. 0722541350 eller via e-post: shkodran.zejneli@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9486273