Produktionspersonal
Prido AB / Montörsjobb / Vara Visa alla montörsjobb i Vara
2026-08-05
, Grästorp
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, Vårgårda
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Är du intresserad av att bli en del av Sveriges största tillverkare av industriportar? Vi söker produktionspersonal till vårt växande team.
Vi söker dig som är driven, noggrann och praktiskt lagd, med en god samarbetsförmåga. Du kommer att vara en viktig del av produktionsprocessen och bidra till att säkerställa effektivitet och kvalitet i arbetet. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar hantering av maskiner, montering av komponenter, kvalitetskontroll och allmänna produktionsuppgifter på line.
Vi letar efter kandidater som har tidigare erfarenhet av arbete inom industrin, men det är inte ett krav. Viktigare är att du är villig att lära och har en positiv inställning till arbete.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom industriell miljö är meriterande
Förmåga att följa instruktioner noggrant
Samarbetsvillig och flexibelPubliceringsdatum2026-08-05Dina personliga egenskaper
Pålitlig och ansvarstagande
Effektiv och noggrann i ditt arbete
Beredd att lära och utvecklas
Hos oss kommer du att erbjudas en stimulerande arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas. Vi värdesätter våra medarbetares välmående och strävar efter att skapa en positiv arbetskultur. Känner du igen dig i beskrivningen? Tveka inte med att söka!
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är en visstidsanställning på kvällskift med chans till förlängning.
I en högautomatiserad och supermodern anläggning, mitt i Västergötland, producerar vi som en av Europas största vikportstillverkare mer än 13.500 högkvalitativa industriportar per år. Prido startade 1973 och har 50 års erfarenhet av industriportar. Genom att samla all utveckling och produktion till en enhet uppnår vi skalfördelar som ger en unik konkurrenskraft, både kostnads- och kvalitetsmässigt. Våra industriportar levererar kvalité, teknologi och design kombinerat med låga kostnader för inköp och underhåll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prido AB
(org.nr 556182-2981)
Prido AB (visa karta
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534 92 TRÅVAD Arbetsplats
Prido Kontakt
Produktionschef
Carl Lund carl.lund@prido.se 0512788788 Jobbnummer
10022327