Produktionspersonal
Danica Foods AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Lycksele Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Lycksele
2026-08-04
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Om jobbet
Vi söker 4 st produktionsmedarbetare/maskinoperatör till vår nattproduktion.
2 st maskinoperatörer, 1 kock och 1 truckförarePubliceringsdatum2026-08-04Om företaget
Danica Foods AB i Lycksele har idag 19 anställda som tillsammans tillverkar cirka 9 000 ton sylt och marmelad per år. Produkterna levereras till stora livsmedelskedjor samt offentlig och privat sektor. Vi ingår i Good Food Group, en internationell koncern med produktionsanläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Polen. Danica Foods har kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet (LIVS).Profil
Som person är du punktlig, ansvarsfull och har ett högt engagemang i ditt arbete. Du är ordningsam, har god samarbetsförmåga, gillar att lära dig nya saker och kan arbeta självständigt.
Du trivs i en miljö där flera arbetsuppgifter pågår samtidigt och har förmåga att se vad som behöver göras. Du är flexibel och tar ansvar för ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi har inga krav på tidigare erfarenhet från fabrik eller livsmedelsproduktion, men du måste inneha följande:
• Svenska i tal och skrift
• Gott omdöme och god säkerhetsmedvetenhet
Meriterande men inget krav
• Tidigare erfarenhet som operatör eller liknande
• Erfarenhet från livsmedelsindustrin
• Förståelse för livsmedelshygien och kvalitetskrav
• Praktiskt och tekniskt kunnande samt maskinvana
• Truckkort A2 och B1 (saknas truckkort kan vi erbjuda utbildning för de truckbehörigheter som krävs)Dina arbetsuppgifter
Vi har flera produktionslinjer där vi producerar sylt och marmelad i glasburkar, plastburkar, refillförpackningar och hinkar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Övervaka produktionslinjen
• Fylla på emballage och förbrukningsmaterial
• Dokumentera och registrera produktionen
• Packa färdiga produkter på pall vid behov
• Delta i rengöring av maskiner, produktionslinjer och lokaler
• Utföra enklare omställningar och justeringar av maskiner
• Medverka i förbättringsarbete av rutiner och processer
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och successivt ta ett större ansvar inom verksamheten.
Arbetstid
Deltid natt, måndag–torsdag kl. 01:30–07:15.Övrig information
• Lön enligt kollektivavtal
• Tidsbegränsad anställning t.o.m. december 2026 med möjlighet till förlängning alternativt tillsvidareanställning.
• Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jobb@goodfoodgroup.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danica Foods AB
(org.nr 556513-9663), https://goodfoodgroup.com/en/factory/danica-foods-ab-lycksele/
Verkstadsvägen 11 (visa karta
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921 45 LYCKSELE Arbetsplats
Danica Foods AB Jobbnummer
10022115