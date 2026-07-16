Produktionsoperatör
International Färg Aktiebolag / Processoperatörsjobb / Göteborg Visa alla processoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-16
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Om AkzoNobel
På International Färgs moderna fabrik i Gunnilse utanför Göteborg tillverkar vi ytskyddsfärger till broar, vindkraftverk, sportarenor med mera under varumärket International, vi är världsledande inom skyddsfärger. International Färg är sedan 1998 en del av AkzoNobel-koncernen. På anläggningen finns även sälj- och marknadskontor för våra tre affärsområden: Marine & Protective, Yacht och Powder Coatings i Norden. Vi är cirka 150 stolta medarbetare som tillsammans representerar ett stort antal olika nationaliteter, tillsammans arbetar vi för att göra vår värld lite mer färgglad.
Vad kan AkzoNobel erbjuda dig?
Hos oss på AkzoNobel möts du av en varm och välkomnande atmosfär, där vi tillsammans arbetar med fokus på innovation och hållbarhet, för att nå målet att vara världsledande inom färgindustrin. Mångfald berikar våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt tillsammans med våra medarbetare för att de ska trivas och utvecklas.
Vi arbetar strategiskt för att bli en bättre arbetsgivare. Detta resulterar bland annat i att vi är utnämnda till ett av Sveriges Karriärföretag 2026. Vi erbjuder dig en internationell arbetsmiljö där du får ta dig an givande och utmanande arbetsuppgifter som vidgar dina vyer och utvecklar dig i din roll. Du kommer att arbeta med kompetenta och likasinnade kollegor som delar din inställning och entusiasm. Välkommen till oss!
Vi erbjuder:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Enklare gym på arbetsplatsen att tillgå efter arbetstid
Personalrabatt på alla Nordsjö butiker
Vad kommer du arbeta med?
Som produktionsoperatör hos oss arbetar du tillsammans i team med att säkerställa vår tillverkning av färg samt att fyllning i emballage sker enligt planer och behov på marknaden. Även om du arbetar i team kan vissa arbetsuppgifter ske individuellt. För ditt arbete kommer du att ha på dig personlig skyddsutrustning enligt gällande regelverk för hantering av kemikalier. Städa och hålla ordning vid maskiner och områden du arbetar på samt följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för dina arbetsuppgifter och din avdelning. Du kommer att bli utbildad inom kemikaliehantering med inriktning på härdplaster.
Följande uppgifter ingår i det dagliga produktionsarbetet:
Tillverkning:
Recepthantering där man måste följa och förstå instruktioner och formuleringar
Utföra alla kontroller enligt tillverkningsordern.
Hantera råvaror som torra och flytande material i olika förpackningar
Justering av färger
Invändig rengöring av behållare
Provtagning
Truckkörning med skjutstativtruck och ledstaplare
Tappning i emballage:
Recepthantering där man måste följa och förstå instruktioner
Utföra alla kontroller enligt tappordern och kontroll listor
Hantering av emballage och etiketter.
Trycka ut tapporder och palletiketter från SAP, vårt affärssystem
Provtagning
Transport av EU-pall med pallastare
Arbetstider: Du kommer att arbeta i 2-skift enligt följande schema
Dagvecka: måndag-torsdag kl 6.00–14:42 på fredagar slutar du kl 12:42
Kvällsvecka: måndag-torsdag kl 14.00–22:30 på fredagar kl 12-17:30
Vem är du?
Har en avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg
Gillar att arbeta fysiskt där du får använda kroppen i arbetet
Kan arbeta i en miljö som ställer höga krav på säkerhet, kvalité och produktivitet
Talar läser och förstår det svenska språket mycket bra. Engelska är meriterande som det officiella koncernspråket för AkzoNobel
Meriterande, men inte ett krav, är truckkort/tidigare erfarenhet inom industrin
För att trivas i denna roll drivs du av att lösa problem och har ett intresse för industrin. Som person är du positiv, öppen och en god lagspelare. Arbetet kommer att ske både självständigt och i team, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och initiativtagande.
Din ansökan
På AkzoNobel är vi mycket engagerade i att säkerställa en inkluderande och respektfull arbetsplats där alla våra anställda kan vara sitt bästa jag. Vi strävar efter att omfamna mångfald, tolerans och respekt. Vår rekryteringsprocess spelar en stor roll i denna resa eftersom den lägger grunden för en mångsidig arbetsmiljö. I vår organisation behandlas alla kvalificerade sökande ur ett jämlikt och jämställt perspektiv – utan hänsyn till etniskt ursprung, religion, kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.
Tveka inte, ta steget och lämna in din ansökan redan idag för din chans att få jobba tillsammans med oss! Vi går igenom ansökningarna löpande och tar tyvärr inte emot ansökningar via email.
För ytterligare information om tjänsten och om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Isabella Segovia Lundh, Junior Talent Acquisition Partner, isabella.segovialundh@akzonobel.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare International Färg Aktiebolag
(org.nr 556494-9666), https://www.akzonobel.com/en
Holmedalen 3 (visa karta
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424 22 GUNNILSE Arbetsplats
International Färg AB Jobbnummer
10004410