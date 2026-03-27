Produktionsmedarbetare Haninge
Om kundföretaget
Vill du arbeta praktiskt med montering och vara en viktig del i ett spännande produktionsteam!
Hos vår kund i Haninge får du chansen att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och teamwork står i fokus. Företaget erbjuder helhetslösningar inom fönster, dörrar och glaspartier. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att varje produkt håller högsta standard.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Vi söker nu produtionsmedarbetare till vår kunds fabriksproduktion i Haninge. Arbetet innebär att montera fasadsystem enligt givna instruktioner och ritningar. Du kommer att arbeta i en fabriksmiljö tillsammans med erfarna kollegor där ordning, säkerhet och noggrannhet är centralt.Arbetsuppgifter
Montering av dörrar, fönster och komponenter i produktionsmiljö
Kontroll av mått, passform och kvalitet
Hantering av verktyg och produktionsmaterial
Samarbete med kollegor för att säkerställa effektivt flöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering, produktion eller byggarbete
Är praktiskt lagd, noggrann och effektiv
Kan arbeta självständigt men trivs i team
Talar och förstår svenska (krav)
Start vid överenskommelse
Arbetstider och anställning
Måndag-torsdag 07:00-16:00
Fredag 07:00-14:30
Lön enligt kollektivavtal
Placering: SkogåsÖvrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag via Miljonbemanning med start så snart som möjligt. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete hos kundföretaget.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa rätt förutsättningar för våra konsulter att realisera sina drömmar - och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar - varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning! Så ansöker du
