2026-01-20
Nator Personal
Vi är ett glatt gäng på runt 30 medarbetare som jobbar inom flera olika yrkesområden - och vi gillar det vi gör. På Nator Personal tror vi på enkla samarbeten, schyssta relationer och att ha kul på jobbet. Det är faktiskt hela hemligheten bakom vår framgång. Brinner du för service, gillar att lösa problem och vill jobba med människor? Då kan du vara helt rätt för oss!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en produktionsmedarbetare inom metallåtervinning med start omgående.
Vem är du?
Du är en person som gärna skrattar med kollegorna, men som också vet när det är dags att kavla upp ärmarna. Du trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du är social, kommunikativ och tycker om att möta människor i din vardag.
Tidigare erfarenhet? Inte avgörande! Här är det din inställning och personlighet som räknas. Däremot behöver du kunna kommunicera obehindrat på svenska.
Tjänsten
Som produktionsmedarbetare kommer du bland annat att:
Ta emot och hjälpa kunder
Vägleda vid invägning av metaller
Arbeta med förädling av metaller vid behov
Du gillar service, är inte rädd för att ta i när det behövs och trivs med ett fysiskt arbete.
Tjänsten är på heltid, arbetstid kl. 07.00-16.00, måndag till fredag. Arbetsplatsen ligger i norra Stockholm och lön utgår enligt kollektivavtal. Du börjar som anställd hos Nator Personal, med ambitionen att efter 6 månader gå över i anställning hos vår kund.
Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se
Detta är ett heltidsjobb.
Nator Personal AB
SOLLENTUNA
