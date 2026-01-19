Produktionsmedarbetare
2026-01-19
Svancare har i nästan 30 år arbetat med lösningar för människor som av olika anledningar behöver hjälpmedel för att kunna utföra det som de flesta av oss ser som en självklarhet. Vi utvecklar de bästa lösningarna för tillgängliga badrum och kök för människor som behöver genomtänkta hjälpmedel i sin vardag. All utveckling och tillverkning gör vi själva i vår produktionsanläggning och huvudkontor i Ludvika.
Svan Care ingår i den börsnoterade koncernen AddLife med huvudkontor i Stockholm. Tillsammans med koncernsyskon i Sverige, Norge, Finland och Danmark utgör vi ett affärsområde inom Homecare där vi genom nära samarbete erbjuder ett brett produktsortiment för bostadsanpassning och hjälpmedel i Europa.
Om tjänsten
Svancare växer och stärker organisationen ytterligare för att möta tillväxten. Vi erbjuder dig därför en utmanande och spännande roll som Produktionsmedarbetare på Svancare vilket innebär att du arbetar med att montera och leverera Svancares egna produkter och distributionsprodukter, i huvudsak från systerbolag i koncernen.
Vi erbjuder dig en spännande roll som produktionsmedarbetare som innebär att du arbetar med allt inom montage, avsyning, utleverans och godsmottagning. Ett brett arbete som innebär mycket eget ansvar men även arbete i grupp.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig som har rätt inställning, är nyfiken på att lära dig och ta dig ann nya arbetsuppgifter. Du behöver inte ha någon tidigare bakgrund inom tillverkning och tillverkande industri även om det naturligtvis är meriterande. Lika så datorvana och grundläggande kunskap i Office-paketet eller arbete i affärssystem.
Kompetenser och erfarenheter:
• Avslutad gymnasieutbildning
• B-körkort
• Arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri är meriterande
• Erfarenhet av elektronikmontage och finmekaniskt montage är meriterande
• Truckkort är meriterande
Vi lägger stor vikt vid att du är driven, noggrann, strukturerad, flexibel och ansvarstagande. Viktigt är att du trivs inom ett entreprenörsdrivet bolag där vi hjälper varandra inom och mellan avdelningar. Vi vill att du ska känna dig som en i gänget!
Placeringsort är i Ludvika. Tjänsten omfattar heltid. Anställningen är projektanställning t.o.m. augusti.Så ansöker du
För mer information om tjänsten vänligen kontakta VD, Marcus Bjurman tel. 0240-10102. Urval sker löpande så mejla ansökan snarast till info@svancare.se
Märk ansökan "Produktionsmedarbetare". Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
