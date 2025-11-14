Produktionsmedarbetare
Prowork Stockholm AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Prowork växer hela tiden och vi vill därför hitta dig som har erfarenhet av produktionsarbete för uppdrag i Stockholms län.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Montering
Maskinoperatör
Packning och sortering
Underhållsarbete
Vi vill att du:
Är noggrann
Har god samarbetsförmåga
Är fysiskt uthållig
Kan följa instruktioner och säkerhetsrutiner
Behärskar svenska i tal och skrift
Har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har:
Truckkort
Körkort B, AM
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Jobbnummer
9604511