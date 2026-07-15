Produktionsmedarbetare
B3 Personal AB / Kulturjobb / Huddinge Visa alla kulturjobb i Huddinge
2026-07-15
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Om rollen
I denna roll ansvarar du för paketering och hantering av fotografier i en kombinerad kontors- och lagermiljö i en villa. Arbetet är praktiskt och pilligt — du sätter in bilder i ramar, sorterar och märker upp fotografier samt förbereder paket för postutlämning. Uppdraget passar den som trivs med noggrant, repetitivt arbete och vill bidra till att kundernas bilder hanteras med omsorg. Tjänsten är måndag till fredag, där du jobbar ca 6 timmar per dag.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Packa och förbereda kundbeställningar enligt givna instruktioner och packlistor
Sätta in bilder i ramar
Sortera fotografier och artiklar efter beställningsnummer, format och leveranssätt
Kontrollera kvalitet på utskrifter och ramar, åtgärda mindre fel och rapportera avvikelser
Etikettera och försluta förpackningar samt förbereda fraktdokumentation
Köra försändelser till post/ombud
Hålla arbetsplatsen ren och organiserad; påfyllning av förpackningsmaterial och enklare inventering
Samarbeta med kollegor för effektivt flöde och följa leveransrutinerProfil
Praktisk och noggrann med känsla för detaljer
Erfarenhet av paketering, orderplock eller arbete i lager
God finmotorik och tålamod för pilliga moment
Kunna arbeta strukturerat och effektivt med repeterande arbetsuppgifter
B körkort är meriterande
God kommunikationsförmåga i svenska i tal; enkel skriftlig hantering av följesedlarDina personliga egenskaper
Punktlig och pålitlig
Ansvarsfull och kvalitetsmedveten
Flexibel och serviceinriktad
Trivs med både självständigt arbete och att samarbeta i mindre team
Vi erbjuder
Arbete i en lugn miljö med tydliga rutiner
Konkurrenskraftig ersättning och stöd från arbetsledare
Tydlig introduktion och möjlighet att påverka arbetsprocesser för bättre ergonomi och effektivitet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071327-2101909". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta
)
124 71 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
10003670