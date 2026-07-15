Produktionsmedarbetare

B3 Personal AB / Kulturjobb / Huddinge
2026-07-15


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Om rollen
I denna roll ansvarar du för paketering och hantering av fotografier i en kombinerad kontors- och lagermiljö i en villa. Arbetet är praktiskt och pilligt — du sätter in bilder i ramar, sorterar och märker upp fotografier samt förbereder paket för postutlämning. Uppdraget passar den som trivs med noggrant, repetitivt arbete och vill bidra till att kundernas bilder hanteras med omsorg. Tjänsten är måndag till fredag, där du jobbar ca 6 timmar per dag.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Packa och förbereda kundbeställningar enligt givna instruktioner och packlistor

Sätta in bilder i ramar

Sortera fotografier och artiklar efter beställningsnummer, format och leveranssätt

Kontrollera kvalitet på utskrifter och ramar, åtgärda mindre fel och rapportera avvikelser

Etikettera och försluta förpackningar samt förbereda fraktdokumentation

Köra försändelser till post/ombud

Hålla arbetsplatsen ren och organiserad; påfyllning av förpackningsmaterial och enklare inventering

Samarbeta med kollegor för effektivt flöde och följa leveransrutiner

Profil
Praktisk och noggrann med känsla för detaljer

Erfarenhet av paketering, orderplock eller arbete i lager

God finmotorik och tålamod för pilliga moment

Kunna arbeta strukturerat och effektivt med repeterande arbetsuppgifter

B körkort är meriterande

God kommunikationsförmåga i svenska i tal; enkel skriftlig hantering av följesedlar

Dina personliga egenskaper
Punktlig och pålitlig

Ansvarsfull och kvalitetsmedveten

Flexibel och serviceinriktad

Trivs med både självständigt arbete och att samarbeta i mindre team

Vi erbjuder
Arbete i en lugn miljö med tydliga rutiner

Konkurrenskraftig ersättning och stöd från arbetsledare

Tydlig introduktion och möjlighet att påverka arbetsprocesser för bättre ergonomi och effektivitet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071327-2101909".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Götlundagatan 11 (visa karta)
124 71  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
10003670

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