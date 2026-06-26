Produktionsmedarbetare
Famora Foods AB / Fabriksjobb / Uppsala Visa alla fabriksjobb i Uppsala
2026-06-26
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Famora Foods AB söker nu flera medarbetare till vår produktion.
Tjänsterna innefattar manuellt arbete vid olika produktionslinjer. Exempel på arbetsuppgifter:
• Påfyllning av vara
• Sortering
• Städning
Ingen tidigare erfarenhet krävs för arbetet men det är meriterande om man har tidigare erfarenhet av livsmedelsproduktion samt truckkort.
Internutbildning kommer att ske på plats. Utvecklingsmöjligheter kommer att finnas för vidareutbildning och utveckling av rollen.Publiceringsdatum2026-06-26Profil
• Frisk i kropp och redo för fysiskt arbete
• Hög arbetsmoral och effektiv under arbete
• Kan kommunicera fullt ut på Svenska eller Engelska
Övrigt: Arbetsplatsen ligger i Onslunda ca 15 km norr om Uppsala. Körkort och bil är ett måste (om man inte bor i närheten) då det inte går någon busstrafik i området.
Observera att endast de sökande som uppfyller våra krav och kriterier kommer att bli kontaktade för en intervju. Därefter sker en stegvis rekryteringsprocess för att hitta de vi söker. Kolla skräpposten då våra svarsmail ofta hamnar där.
Famora Foods AB är ett livsmedelsföretag som producerar olika typer av snacksprodukter. Idag är vi drygt 30 medarbetare men växer i snabb takt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@famorafoods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famora Foods AB
(org.nr 556469-6184)
Onslunda 33 (visa karta
)
743 93 VATTHOLMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9981886