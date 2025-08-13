Produktionsledare Till Cejn Montering
2025-08-13
Produktionsledare till CEJN Montering
Vill du vara med och leda i en miljö där teknik, innovation och människor möts? CEJN är ett teknikintensivt och internationellt familjeägt företag med utveckling, produktion och försäljning av världsledande produkter.
Vår senaste stora investering - ett fullt automatiserat lager - har integrerats med våra delvis nybyggda monteringsfabriker och skapat nya möjligheter för effektivitet och utveckling.
Sedan 2023 har vi samlat all montering i nya lokaler, direkt kopplade till vårt automatiserade komponent- och färdigvarulager. I samband med detta har vi genomfört en större organisationsförändring och skapat nya produktionsledarområden - Assembly Workshops (AW).Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som Produktionsledare inom CEJN Montering är du anställande chef för ett av dessa områden och ingår i ledningsgruppen för CEJN Montering. Du är expert på ditt område och förväntas samtidigt bidra till helheten - både i vardagens utmaningar och i den långsiktiga utvecklingen.
Du får ett spännande och omväxlande arbete där du är "spindeln i nätet" för ditt område. Du leder ett team på cirka 30 montörer, främst på 2-skift men även nattskift förekommer. Arbetet innebär både operativt ansvar och strategiskt utvecklingsarbete, med fokus på daglig drift, produktionsutveckling och produktutveckling.
En Assembly Workshop (AW) innebär till stor del manuell montering med inslag av semiautomatiska utrustningar och höga krav från kund. I den dagliga driften är uppföljning av säkerhet, produktionsresultat, leveransprecision och kvalitet centralt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Personalansvar ditt område, inklusive personalutveckling, trivsel och arbetsmiljö.
- Områdesansvar för KPI:er inom Hälsa, Miljö och Säkerhet, Kvalitet, Leverans och Ekonomi.
- Arbetsmiljöansvar för ditt område.
- Säkerställa rätt kapacitet i förhållande till beläggning.
- Daglig styrning och resultatredovisning.
- Säkerställa att ordningsregler följs.
- Vara CPS-ansvarig (CEJN Production System) för ditt område - efterfråga, planera, leda och driva förbättringsaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har passion för både människor och teknik. Du har ett prestigelöst ledarskap och tror på människors förmåga att utvecklas. Du är kommunikativ, målstyrd, coachande, positiv och lyhörd - och du inspirerar och motiverar dina medarbetare genom att vara närvarande och engagerad.
Du har tidigare erfarenhet från en ledande befattning och delar våra värderingar, som bygger på CEJNs kärnvärden och spelregler samt produktionssystemet CPS.Övrig information
- Arbetstiden är dagtid.
- Anställningsformen är tillsvidareanställning enligt teknikavtalet Unionen/Ledarna.
- Du rapporterar till Monteringschef och ingår i ledningsgruppen för CEJN Montering.
- Tillträde enligt överenskommelse.
Ytterligare information:
Ytterligare information lämnas av Monteringschef Christer Forssell, tfn nr: 0500-401760, mail christer.forssell@cejn.com
.
Din ansökan bestående av CV och personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten vill vi ha senast 3 oktober 2025. Intervjuer kan dock komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
CEJN AB i Skövde utgör basen för CEJN-gruppen. Här sker utveckling, produktion och marknadsföring av snabbkopplingar för tryckluft, hydraulik och vätskor. Försäljningen utgörs till 85% av export till ett 25-tal länder i huvudsak via våra 18 försäljningsbolag. CEJN-gruppen har totalt 700 anställda, varav drygt 430 i Skövde. Ersättning
