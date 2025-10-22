Produktionsledare med process- & trafikledningsansvar
2025-10-22
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag.
Textilia i Göteborg söker en driven och ansvarstagande produktionsledare som vill vara med i vårt team när vi bygger upp och utvecklar vårt nya tvätteri!
Vill du leda ett engagerat team i en verksamhet som fokuserar på hållbarhet, innovation och kundnöjdhet? Är du en ansvarstagande ledare som vet att framgång skapas genom medarbetarna och trivs med att hitta lösningar inom både produktion och distribution? Då kan du vara vår nästa produktionsledare!
I rollen blir du en nyckelspelare som leder och motiverar våra chaufförer och produktionsmedarbetare mot gemensamma mål.
Du balanserar våra kunders höga krav och unika önskemål med effektivitet och en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. Platschefen är din närmaste chef och tillsammans med den lokala ledningsgruppen bär du ett tydligt ansvar för vår utveckling och framgång.
Om rollen
Vi befinner oss i en expansiv fas med flytt till nya lokaler, utökad maskinpark och ökad processkapacitet. Samtidigt rekryterar och utbildar vi personal för att möta framtida behov, utökar vår fordonsflotta och välkomnar nya kunder. Detta skapar stora möjligheter att påverka utvecklingen - men ställer också krav på engagemang och ansvarstagande. Du kommer att:
- Planera, leda och fördela arbetet inom distribution.
- Trafikledning, med de uppdrag och åtagande som följer den delegeringen
- Planera, leda och fördela arbetet i produktionen med fördelat processansvar.
- Ha personalansvar för medarbetare inom både produktion och transport.
- Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och god arbetsmoral genom utveckling av personal och arbetsprocesser.
- Följa upp och analysera nyckeltal som förbrukning, kostnader och produktivitet.
- Arbeta aktivt med miljö-, arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och brandskyddsfrågor.
- Ansvara för service och underhåll av fordon.
Vem är du?
Vi ser gärna att du idag arbetar inom produktion eller logistik, gärna med erfarenhet från processindustri. Det viktigaste är ditt engagemang, din ledarförmåga och din positiva, samarbetsinriktade inställning. Vi ser också gärna att du:
- Har erfarenhet av personalledning och resursplanering i en produktions- och logistikmiljö.
- Trivs med att ta ansvar och motivera, leda och utveckla din personalgrupp.
- Har god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska.
- Är analytisk, strukturerad och har god förståelse för logistikflöden.
- Är trygg i att arbeta med datorer och har goda kunskaper i Excel.
Ta nästa steg i din karriär och skicka in din ansökan idag! Vi gör löpande urval och kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Rekryterings och bemanningsföretag undanbes höra av sig!
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
