Produktionsledare i Ockelbo

Som Produktionsledare har du ett övergripande ansvar för produktionens dagliga drift genom att säkerställa, utveckla och förbättra företagets produktionsprocesser. Du kommer att leda och coacha dina medarbetare mot gemensamma mål och arbeta aktivt för att skapa en säker, effektiv och kvalitetsdriven produktion.
Du representerar företagets värderingar, följer och främjar policys och riktlinjer - och bidrar till att skapa en trygg och säker företagskultur tillsammans med resterande medarbetare.
I fabriken i Ockelbo produceras bland annat järnvägsprodukter som efter färdigställande levereras till våra kunder runtom i Sverige. Teamet som du kommer att leda är självgående och sammansvetsat med lång erfarenhet och kompetens.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Driva och utveckla produktionsflöden inom ditt ansvarsområde
Leda förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet, leverans och produktivitet
Optimera resursanvändning och säkerställa effektiv drift i produktion
Ansvara för operatörsunderhåll och maskinparkens skötsel
Delta i projekt för att öka effektivitet och minska produktionskostnader
Leda, organisera och utveckla personal för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö
Ansvara för produktionsrapportering
Hantera inköp inom givna ekonomiska ramar
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom företaget
Eftersom tjänsten innefattar visst budget- och ekonomiarbete ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av kostnadsansvar eller arbete med ekonomisk uppföljning. Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som tycker det är roligt att utveckla team och skapa engagemang och delaktighet
Du är lyhörd, kommunikativ och har lätt att samarbeta med olika funktioner och personer
Du arbetar systematiskt och har förmåga att prioritera och planera effektivt med arbetsmiljö och säkerhet i fokus
Van att arbeta mot uppsatta mål och följa upp resultat
Du tar ansvar och fattar grundade beslut för företagets och produktionens bästa
Flytande svenska i tal och skrift Kvalifikationer
• B-körkort (nödvändigt för att ta sig till och från produktionen)
• Flytande svenska i tal och skriftÖvrig information
Anställning på heltid med placering i Ockelbo.
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid rekrytering tillämpar vi bakgrundskontroll och drogtester. Om företaget
S:t Eriks är en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur. Vi är cirka 550 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige och koncernen har en årsomsättning om cirka 1,5 miljarder kronor. S:t Eriks är en del av Volati. Ersättning
