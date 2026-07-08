Produktionsledare Butiksteam 80%
ICA Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Kungälv Visa alla marknadsföringsjobb i Kungälv
2026-07-08
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Nu rekryterar vi Produktionsledare till ICA Reklam.
Som person är du kundorienterad, serviceminded och en drivande person som alltid sätter kunden i centrum. Du är lösningsfokuserad och duktig på att samarbeta. Du gillar snabba puckar och är van att ställa om- och vara flexibel i ditt arbete. Du är en strukturerad person med gott ordningssinne, då det ofta är många kontaktytor och uppdrag att prioritera mellan - och hålla ordning på samtidigt.
Vi erbjuder dig att bli en del av Sveriges största inhousebyrå där du är med och gör vardagen lite enklare för miljontals människor varje dag. På ICA Reklam skapas kommunikation som gör skillnad för drygt 1300 ICA-butiker runt om i landet samt alla övriga bolag inom ICA Gruppen. Som inhousebyrå kombineras detaljkunskap om ICA med spetskompetens inom kommunikation och olika mediekanaler – ett brett och spännande verksamhetsområde. ICA Reklam är helt enkelt en heltäckande kommunikationsbyrå som just nu letar medarbetare till sin stora verksamhet där du kan bli en av dem.
Vem är du?
Som produktionsledare koordinerar och leder du uppdraget för samtliga mediekanaler och säkerställer leveranser enligt överenskommelse med kund. Du säkerställer att rätt förutsättningar finns för att genomföra produktionen och att tidplan, brief och kostnadsuppskattning är förankrad och att leverans sker utifrån uppsatta deadlines. Du driver i samråd med teamet implementeringen av kampanjer i samtliga kanaler, både print och digitalt. Du har vana att ta emot briefer/uppdragsbeskrivningar, upprätta kostnadsuppskattningar och ansvara för tid- och resursplanering i genomförandet av produktionen, samt fakturering vid uppdragets slut. Du är en lyhörd, flexibel och nyfiken person som ständigt vill utvecklas och ser positivt på förändring. Du tar stort eget ansvar i din egen utveckling, men är även engagerad i arbeten kring utveckling av roll-och kompetens, arbetsuppgifter samt organisationen i stort, i enlighet med framtiden- och arbetsplatsens behov. Förutom detta är du en positiv, glad person och lagspelare, som månar om dina externa- och interna kontakter.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
För rollen behöver du ha:
Eftergymnasial relevant utbildning inom marknadsföring/kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst 2 års erfarenhet av produktionsledning inom reklambranschen.
Digital erfarenhet i rollen sedan tidigare.
Anställningsform: Deltid. Visstidsanställning.
Tillträde: Augusti/September 2026
Kontaktuppgifter
Vill du ha mer information om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chefer Nils Lilie, nils.lilie@ica.se
samt Sofia Draganis, sofia.draganis@ica.se
.
Facklig kontaktperson: Daniela Fagernäs, daniela.fagernas@ica.se
, 072-220 01 96
Sista dag för ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-08-13. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Truckgatan 15 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Jobbnummer
9997398