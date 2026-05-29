Produktionsledare
Orkla Foods Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-05-29
Company description:
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag.
Job description:Vill du leda produktionen framåt och göra skillnad varje dag i vår fabrik i Fågelmara?
Vi söker nu en Produktionsledare som vill ta ansvar för att leda, utveckla och optimera produktionen i vår verksamhet i Fågelmara. I den här rollen får du kombinera operativt ledarskap med förbättringsarbete, arbetsmiljöfokus och tydligt resultatansvar. Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa en säker, effektiv och kvalitetsfokuserad produktion tillsammans med engagerade kollegor.
Om rollen Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, få individer att växa och med stor vilja, närvaro och engagemang leder dina medarbetare för att nå verksamhetens förväntade resultat. Som produktionsledare skapar du goda förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och nå framgång, samtidigt som du driver förbättringsarbete och säkerställer hög kvalitet i verksamheten.
Du leder arbetet inom ditt område och ser till att vi rör oss åt rätt håll - både här och nu och på längre sikt. Det handlar om allt från arbetsmiljö, kvalitet och leverans till att skapa rätt förutsättningar för teamet att lyckas. Du rapporterar till Produktionschef och samarbetar nära både medarbetare och andra funktioner i verksamheten.
Vad du får möjlighet att arbeta med:
Leda och utveckla det dagliga arbetet inom produktionen med fokus på säkerhet, kvalitet, leverans och kostnad.
Samverka med ledningen kring teknik, prioriteringar och investeringar
Planera och följa upp bemanning, kapacitet och produktionsutfall inom ditt område.
Driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbeta förebyggande med hälsa och säkerhet.
Säkerställa att kvalitets- och miljöarbetet bedrivs enligt lagar, regelverk och interna krav.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar och bidra till utveckling genom Orklas förbättringsmetodik OPS.
Coacha, stötta och utveckla medarbetare genom tydligt ledarskap, utvecklingsplaner och medarbetarsamtal.
Delta i och vid behov driva projekt kopplade till verksamhetsutveckling, teknik och tillväxt.
Följa upp resultat, rapportera i affärssystem och arbeta strukturerat med avvikelser och förbättringsåtgärder.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av produktion
Grundkunskaper inom tillverkning och tillämpning av kvalitetssystem och standarder
Tidigare ledarerfarenhet
Gärna erfarenhet från livsmedelsindustrin
Kunskap om förbättringsmetodik, exempelvis OPS
Goda kunskaper i Excel, PowerPoint och MS Project
Erfarenhet av utvecklingsprojekt/organisation och förändringsarbete.
Profile description: Vem är du
Vi söker dig som i grunden har en relevant utbildning inom teknik, organisation eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig och har erfarenhet av personalledning inom tillverkande industri.I dina tidigare roller har du gärna haft ansvar för ekonomistyrning mot budget och andra måltal.
Du är en person som gillar att utveckla både arbetssätt och människor. Du kommunicerar tydligt, bygger engagemang i teamet och trivs när du får kombinera det operativa med förbättringsarbete. Har du dessutom koll på verksamhetsstyrning och produktionsteknik kommer du snabbt känna dig hemma hos oss.
Sist men inte minst kommer det underlätta om du har generella produktionstekniska kunskaper och god förståelse för verksamhetsstyrning och behärskar svenska mycket väl och har goda kunskaper i engelska.
We offer: Information och ansökan
Låter det här som något för dig? Då hoppas vi att du vill läsa den fullständiga annonsen på www.orklafoods.se
och där skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Om du har specifika frågor som är viktiga för att kunna ta ställning till en ansökan är du varmt välkommen att kontakta vår lokala HR Helen Magnusson på helen.magnusson@orklafoods.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se
373 77 FÅGELMARA Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Kontakt
Mrs.
Helen Magnusson helen.magnusson@orklafoods.se 010-142 40 00
