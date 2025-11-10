Produktionsledare
2025-11-10
Vi söker nu en erfaren och engagerad produktionsledare till ett större livsmedelsföretag i Linköping. Det är ett konsultuppdrag via Consensus som pågår till april 2026, med god möjlighet till förlängning.
I rollen leder du ett team på cirka 25-30 medarbetare i skiftgående produktion. Ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en stabil och effektiv drift, där produktionen flyter på enligt plan med fokus på kvalitet, säkerhet och trivsel.
Som produktionsledare har du en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära både teamet och övriga stödfunktioner.
ArbetsuppgifterLeda och fördela det dagliga arbetet i skiftet
Säkerställa att produktionen rullar enligt plan med rätt kvalitet och leveransprecision
Ansvara för att hygienregler och säkerhetsrutiner följs
Skapa engagemang, tydlighet och arbetsglädje i teamet
Följa upp nyckeltal och bidra till ständiga förbättringar
Samarbeta med underhåll, planering, kvalitet och logistik för ett effektivt produktionsflöde
Din profilErfarenhet av ledande arbete inom produktion, gärna som produktionsledare eller teamleader
Meriterande med bakgrund inom livsmedels- eller FMCG-industrin
God förståelse för hygienkrav och livsmedelssäkerhet
Trygg och tydlig ledare med förmåga att inspirera och driva arbetet framåt
Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa stegKänner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
, 0761183809, eller kontakta Elisabeth Mattsson på elisabeth.mattsson@consensus.nu
, 072 - 600 64 49. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
