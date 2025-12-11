Produktionskvalitetsingenjör Till Saab Dynamics!
2025-12-11
Om SAAB Dynamics:
SAAB Dynamics är ett affärsområde inom SAAB AB som fokuserar på utveckling och produktion av avancerade vapensystem för både militära och civila tillämpningar. Verksamheten omfattar bland annat understödsvapen (som Carl-Gustaf och AT4), missilsystem (exempelvis RBS 70 och RBS 15), torpeder, sensorer, kamouflagesystem samt obemannade undervattensfarkoster. Huvudkontoret är beläget i Karlskoga, men SAAB Dynamics har även verksamhet på andra orter, inklusive Linköping och Boden.
Närmsta gruppen:
Gruppen arbetar inom Business Unit Missile Systems på SAAB Dynamics, som utvecklar och producerar avancerade vapensystem som NLAW, RBS 70 och RBS 15 - från koncept och design till produktion, integration och test. Inom området Subsystems fokuserar teamet på delsystem som styr-, kraft-, sensor- och elektronikmoduler, där man arbetar med konstruktion, verifiering och integration för att säkerställa att systemen fungerar pålitligt i krävande miljöer. Det är en relativt junior grupp där de flesta av de som jobbar är killar.
Rollen
Som Produktionskvalitetsingenjör arbetar du tvärfunktionellt och har ett övergripande ansvar för att säkerställa och utveckla kvaliteten i produktionen. Du driver kvalitetsfrågor i olika forum, stöttar verksamheten i kvalitetsrelaterade beslut och bidrar aktivt till förbättringsarbete. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner och ger stort inflytande över både processutveckling och produktkvalitet.

Dina arbetsuppgifter
• Utveckla, definiera och förbättra kvalitetsprocesser, kvalitetssäkring och kvalitetskontroller i produktionen.
• Ha övergripande kvalitetsansvar och säkerställa att produkter uppfyller krav genom hela produktionsflödet.
• Leda och driva avvikelsehantering, inklusive utredningar och samordning av åtgärder.
• Analysera kvalitetsbrister och initiera förbättringsåtgärder för att optimera processer.
• Samverka tvärfunktionellt samt representera kvalitet vid interna och externa möten, revisioner och kundbesök.
Skallkrav:
• Högskoleingenjör/civilingenjörsexamen med inriktning mot kemi, kvalitet eller mekanik
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande:
• Kunskap om kvalitetssystem och kvalitetsstandarder
• Erfarenhet av att arbete med områden som Lean och rotorsaksanalys
• Erfarenhet att arbeta med utveckling
• Erfarenhet av att leda människor
• Erfarenhet av IFS

Dina personliga egenskaper
• Lösningsorienterad
• Förändringsbenägen
• Analytisk
• Kommunikativ
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
För denna tjänst kommer du under de inledande 12 månaderna vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha goda möjligheter att gå över och bli anställd direkt hos SAAB efter det.
Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Tester
Referenstagning
Intervju SAAB
Beslut
Säkerhetsprövning

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 7.30-16.30 med flex (på plats)
Ort: Linköping
Omfattning: 100% heltid

Ersättning
