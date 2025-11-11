Produktionsingenjör / Production Engineer | Växjö
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2025-11-11
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Hylte
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Är du produktionsingenjör/produktionstekniker med passion för effektivisering och utveckling av monteringsprocesser? Vi på Jefferson Wells söker en produktionsingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Braås, Växjö. Vill du arbeta med LEAN, ergonomi och balansering av produktionslinor? Då är detta uppdraget för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Braås, Växjö
Start: 12 januari 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 7 månader med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund
Omfattning: Heltid
Om jobbet som produktionsingenjör
Som produktionsingenjör hos Jefferson Wells, ute hos vår kund blir du en nyckelperson i utvecklingen av monteringsprocessen. Du kommer att arbeta nära ett team av nio ingenjörer med fokus på att skapa effektiva, ergonomiska och hållbara arbetsmetoder. Rollen innebär att du driver förbättringsprojekt, balanserar produktionslinor och bidrar till digitalisering och rationalisering av processerna.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Utveckla och balansera monteringsprocessen med hjälp av Avix.
* Driva förbättringsinitiativ inom LEAN, ergonomi och arbetsmiljö.
* Utveckla arbetsmetoder och egna arbetssätt för avdelningen.
* Samarbeta nära produktionsteknikteamet och andra interna funktioner.
* Bidra till digitalisering och effektivisering av monteringsprocessen.
Den vi söker
Vi söker dig som är positiv, analytisk och trivs med att samarbeta i team. Du är prestigelös, lösningsorienterad och har en stark vilja att driva projekt framåt. För att lyckas i rollen har du en relevant utbildning och ett stort intresse för produktionsteknik.
Vi ser gärna att du har:
* Högskole- eller civilingenjörsutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning med relevant erfarenhet.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av LEAN och förbättringsarbete är ett plus
* Erfarenhet från liknande arbete är meriterande
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-11-11Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "65c56bc7-00a5-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9599706