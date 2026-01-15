Produktionsingenjör
2026-01-15
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du en problemlösare med en brinnande passion för teknik och produktion? Vill du vara en del av ett dynamiskt team som ständigt strävar efter att optimera och förbättra våra produktionsprocesser? Vi söker nu en engagerad och driven produktionsingenjör till vår snabbt växande verksamhet!
Som produktionsingenjör hos oss kommer du att vara en nyckelspelare i vår strävan efter att skapa effektiva och innovativa lösningar. Din roll kommer att vara central i att driva framsteg och säkerställa att våra produktionsprocesser alltid är i framkant.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Lösa komplexa problem och ta itu med tekniska utmaningar i produktionen.
* Implementera nya teknologier och metoder för att drastiskt förbättra produktiviteten.
* Samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa en smidig och effektiv produktionskedja.
* Delta i spännande projekt för produktutveckling och processförbättring.
* Utarbeta tydliga och användbara produktionsunderlag, såsom rutiner, arbetsbeskrivningar och instruktioner.Publiceringsdatum2026-01-15Profil
Vi söker en teamorienterad och kommunikativ person med en nyfikenhet och lösningsorientering som gör dig till en värdefull tillgång. Du har antingen en relevant akademisk utbildning eller gedigen arbetslivserfarenhet inom området. Du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift. Du kommer att ingå i ett kunnigt och härligt team som stöttar och inspirerar varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning och/eller flera års arbetslivserfarenhet.
* Arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri eller liknande roll.
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
* Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
* God vana att arbeta i Office-paketet.
Det är meriterande om du har:
* God förmåga att förstå och tolka ritningar.
* Grundläggande kunskaper i ellära.
* Kablagekunskap, enligt IPC/WHMA-620-standard.
* God vana att arbeta i ERP/MPS-system.
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång. Du kommer att få utbildning och möjligheter till vidareutveckling, vilket gör att du alltid kan växa och utvecklas tillsammans med oss
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
