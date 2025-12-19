Produktionschef till UniGraphics
2025-12-19
Här erbjuds en central roll i ett bolag med korta beslutsvägar, god sammanhållning, humor och en god arbetsmiljö.
Din framtida arbetsgivare
UniGraphics är en ledande svensk producent och leverantör av grafiska lösningar för märkning och profilering. Sedan 1934 har vi hjälpt företag att synas och stärka sina varumärken med produkter och tjänster som kombinerar funktionalitet, kvalitet, hållbarhet och flexibilitet.
Vi verkar och har tillverkningen i Borås och kombinerar tekniskt kunnande med nära samarbeten för att skapa lösningar som stärker våra kunders varumärken. Våra produkter sträcker sig från skyltar och exponeringsmaterial till gravyr, stämplar, trycksaker och kreativa märkningslösningar.
För oss är effektivitet, kvalitet, kompetens och närhet avgörande. Vi jobbar tätt med våra kunder för att anpassa erbjudandet efter företagets specifika behov, där målet är att stärka bådas affär.
Vi är cirka 30 medarbetare i Borås och 1 i Stockholm, med en omsättning på runt 50 miljoner kronor. Under 2024 certifierades vi enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 - ett bevis på vårt engagemang för kvalitet och miljö.
Våra kunder finns främst inom B2B och omfattar både mindre och större företag och myndigheter.
Vi vill fortsätta att ligga i framkant i utvecklingen av vår bransch och erbjuda användarvänliga, hållbara kvalitetsprodukter och webbaserade beställningslösningar, med den teknik som marknaden kräver.
Läs mer om oss på www.unigraphics.se
Vad erbjuder rollen?
Som produktionschef på Unigraphics kliver du in i en nyckelroll i ett bolag som befinner sig i en spännande fas. Du har det övergripande ansvaret för hela produktionen - från gravyr, stämplar och skyltar till digitaltryck, textil samt lager och expedition. Rollen innebär både ett operativt och strategiskt ansvar, där du driver produktionen framåt med fokus på kvalitet, effektivitet och leveransprecision.
Du blir en del av företagets ledningsgrupp och arbetar nära VD och försäljnings-/marknadschef för att säkerställa ett starkt helhetsgrepp kring sortiment, investeringar och produktionssätt. I rollen samverkar du tätt med produktionsteamet men även med inköp, lager och övriga administrativa funktioner. Här får du möjlighet att bygga struktur, utveckla arbetssätt och bidra till en långsiktig kompetensöverföring.
Vem är du?
Du har erfarenhet av att leda produktion i tillverkande verksamhet, gärna inom grafisk produktion, tryckeri eller liknande miljö med maskinintensiva processer. Du har haft personalansvar och är van att planera, prioritera och följa upp produktion, budget och resurser. Erfarenhet av att arbeta i ISO-certifierade verksamheter (ISO 9001 och/eller 14001) är meriterande, liksom kunskap inom lagerstyrning, arbetsmiljö och produktionsplanering.
Som person är du trygg, lyhörd och strukturerad. I ditt ledarskap skapar du förtroende, tydlighet och delaktighet. Du trivs i en miljö med erfarna medarbetare, är bra på att delegera och ge bekräftelse, och har förmågan att driva förändring. Ordning och reda, stresstålighet och ett naturligt ledarskap är avgörande för att lyckas i rollen.
Är detta din perfekta match?
Den här rollen passar dig som vill ta ett tydligt helhetsansvar för produktionen i ett stabilt och välrenommerat bolag, där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus. Du trivs med att vara nära verksamheten, leda erfarna medarbetare i vardagen och säkerställa att produktionen flyter på effektivt och med hög leveransprecision. Söker du en central roll med stort förtroende, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där engagemang, humor och professionalism går hand i hand - då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 18 januari 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jens Lindroth på jens@effektiv.se
eller Kajsa Larsson på kajsa.larsson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
