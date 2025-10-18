Produktionschef Till Teledyne Flir
Teledyne FLIR söker nu en produktionschef som vill växa i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum. Här får du möjlighet att leda ett dedikerat team, driva förbättringsarbete och utveckla produktionsflöden - samtidigt som du bygger vidare på din kompetens i ett bolag som erbjuder långsiktiga karriärmöjligheter och högteknologiska produkter med global påverkan. Är du redo för nästa utmaning i karriären? Ansök redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som produktionschef hos Teledyne FLIR kommer du att ansvara för att leda och utveckla en del av deras produktionsverksamhet. Du säkerställer att produktionen levererar enligt uppsatta mål för kvalitet, leveransprecision och effektivitet, samtidigt som du driver förbättringsinitiativ och utvecklar teamet. Rollen innebär ett nära samarbete med avdelningar som Industrialisering, Produktionsutveckling, R&D, Kvalitet, Supply Chain och Planering.
Tjänsten passar dig som har tidigare erfarenhet av någon form av ledarskap inom produktion, kanske har du varit Teamlead och är redo för nästa utmaning? Eller har du kanske redan testat på att vara Produktionschef men vill testa på en ny miljö på ett företag med högteknologiska produkter? Inledningsvis är detta ett konsultuppdrag med ambitionen att det ska övergå till en fast anställning hos företaget efter en tid.
Du erbjuds
Teledyne FLIR erbjuder utmanande karriärmöjligheter och personlig utveckling i en kultur som främjar nytänkande, kreativitet, lärande och ansvarstagande. Hos dem uppmuntras du att säga vad du tycker och göra det du tror på - vi värdesätter din erfarenhet, intuition och ditt ledarskap.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda och utveckla ett produktionsteam, säkerställa leveransprecision och kvalitet, samt driva förbättringsinitiativ i en dynamisk teknisk miljö.
• Leda och coacha produktionsteam mot gemensamma mål
• Säkerställa att leveranser håller rätt kvalitet och levereras i tid
• Initiera och driva förbättringsprojekt inom processer och flöden
• Arbeta aktivt med kompetensutveckling och trivsel i teamet
• Delta i strategisk planering och bidra till utveckling av produktionskapacitet
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom produktion, gärna inom elektronik eller avancerad montering
• Relevant teknisk utbildning, exempelvis högskoleingenjör eller motsvarande
• God förståelse för Lean, kvalitetssystem och förbättringsarbete
• Förmåga att kommunicera tydligt och inspirerande, både på svenska och engelska
• Erfarenhet av att arbeta i en tvärfunktionell organisation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Respektfull
