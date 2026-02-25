Produktionschef till Bergtransport
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-02-25
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Nu söker vi en produktionschef till Drift-el på spårnivån 1365 meter under jord - en arbetsplats som kombinerar avancerad teknik, unika miljöer och ett starkt lagarbete!
Du kommer tillhöra sektionen Kiruna Gruva Bergtransport som har i uppgift att krossa och transportera råmalm efter uppsatta produktions- och kvalitetsmål. Vi ansvarar för att på ett säkert och hållbart sätt leverera malmen från gruva till vår kund Sovringsverket. I sektionens uppdrag ingår även att underhålla fasta anläggningar från tappning, spårnivå, krossning samt uppfordringsanläggningen. Sektionen består av sju arbetsplatser med ca 190 anställda, som har drift, underhåll och processtyrning som primära arbetsområden.
Hos oss får du leda ett kompetent team som ansvarar för elen i våra fasta anläggningar, tåg och stenkrossar. Du får med dig ett engagerat gäng bestående av 19 skiftgående elektriker, fyra tekniker och två planerare, som tillsammans utgör ryggraden i verksamheten.
Som produktionschef har du en central roll i att skapa förutsättningar för ett tryggt, hållbart och motiverande arbetsklimat. Du arbetar nära medarbetarna och driver:
- Personalutveckling - du stödjer, coachar och utvecklar ditt team
- Arbetsmiljöarbete - du skapar en säker och välmående arbetsplats där alla kan lyckas
- Ekonomisk uppföljning - du säkerställer att verksamheten når sina mål
Du bygger en kultur där människor trivs och utvecklas. I rollen är du närvarande i vardagen, strukturerad i ditt arbetssätt och tydlig i dina prioriteringar - allt för att skapa delaktighet, framdrift och goda resultat.
Det här har du med dig
Vi söker en ledare med goda ledaregenskaper som skapar förtroende, psykologisk trygghet och engagemang i sitt team. Du leder med tydlighet och kommunicerar på ett strukturerat och konsekvent sätt.
Du har ett starkt intresse för förbättringar och arbetar aktivt med att utveckla både processer och medarbetare. Initiativkraft och ansvarstagande är utmärkande drag hos dig, liksom förmågan att vara närvarande i verksamheten och bygga hållbara relationer.
- Som lägst krävs gymnasieutbildning inom el
- B-körkort manuell väexellåda (krav)
- Erfarenhet av arbete med el (krav)
- Starkt intresse av att leda och inspirera människor (krav)
- Goda kunskaper i Svenska (krav)
- Datorvana (meriterande)
- Tidigare erfarenhet av roll som chef eller ledare (meriterande)
- Erfarenhet av arbete inom industri (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kirunagruvan
Omfattning: Heltid med dagtid mån - fre
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lennart Stålnacke 070-342 25 77 lennart.stalnacke@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9763476