Produktionschef
2026-01-07
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du vara med och leda ett av världens modernaste anrikningsverk in i en expansiv framtid? Garpenberg står inför att öka sin produktionskapacitet och vi söker nu en Produktionschef som vill ta en central roll i den utvecklingsresan. Hos oss blir du navet i verksamheten, en trygg och erfaren ledare som tillsammans med kunniga kollegor bidrar till att vi når våra produktionsmål. Låter det som en utmaning för dig? Då vill vi gärna veta mer om dig.
Din roll
Som Produktionschef vid Anrikningsverket i Garpenberg har du ett övergripande ansvar för hur produktionen planeras, drivs och utvecklas, både på kort och lång sikt. Du är central i dialogen mellan anrikningsverket och gruvan och ansvarar för våra slutprodukter hela vägen fram till lastning i Gävle hamn. I rollen säkerställer du att produktionen är stabil, effektiv och följer uppsatta mål avseende kvalitet, säkerhet, ekonomi och miljö. Du driver det strategiska utvecklingsarbetet, men är också nära den dagliga verksamheten och leder ditt team, bestående av trettiosex personer, mot gemensamma resultat. Uppdraget omfattar ett tydligt arbetsmiljöansvar för hela produktionsverksamheten. Du ansvarar även för planföljsamhet kopplat till produktion, budget, investeringar samt för hela kedjan inklusive paste/backfill mot gruvan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid.
Ditt team
Som Produktionschef blir du en del av anrikningsverkets ledningsgrupp och samarbetar nära sektionscheferna för Process, Underhåll och Dammar. Du rapporterar direkt till Anrikningschefen.
Du leder ett engagerat produktionsteam som inkluderar två arbetsledare, tre tekniker och en ingenjör. Tillsammans utgör ni ett kompetent team med hög säkerhetsmedvetenhet och fokus på stabil och hållbar produktion.
Dina arbetsuppgifter
Du planerar, leder och optimerar den dagliga produktionen genom hela produktionskedjan
Utarbeta både långsiktiga och kortsiktiga produktions- och finansiella planer
Övervaka och rapportera utfall mot nyckeltal, produktion och kostnadsutfall
Leda och utveckla teamet för att övervaka, analysera och optimera produktionsprestanda
Initiera, driva och stödja förbättringsarbete och projekt inom verksamheten
Ta ett aktivt arbetsmiljöansvar och säkerställa efterlevnad av lagar och regler
Genomföra utvecklingssamtal och säkerställa kompetensförsörjning, inklusive rekrytering vid behov
Ditt bidrag
Vi söker dig som är en lugn, trygg och erfaren ledare med förmågan att skapa struktur, engagemang och tydlig riktning även när förutsättningarna förändras. Du har ett naturligt sätt att bygga tillit, kommunicera klart och skapa förståelse i organisationen, oavsett om det handlar om nya arbetssätt, utvecklingsinitiativ eller skiftande produktionsbehov. Du är prestigelös i ditt samarbete, ser helheten i verksamheten och har lätt för att omsätta både mål och förändringsbehov i konkret handling. Du trivs i en miljö där säkerhet, produktion och teknik möts och där ditt ledarskap får stor betydelse för både stabilitet och fortsatt utveckling.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis teknik eller industriell verksamhet
Erfarenhet från processindustri, kunskaper inom anrikningsprocesser eller mineralteknik är särskilt meriterande
Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna flera år i rollen som chef
Flytande svenska i tal och skrift
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
B-körkort
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Rebecca Hagfall, Rebecca.Hagfall@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Helen Eklid, Helen.Eklid@ext.boliden.com
.
Facklig information får du av:
Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50
Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62
Morvan Derrien, SACO, 070- 209 05 63
Sista dag att ansöka är 27 januari 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
