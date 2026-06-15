Produktionsarbetare
B3 Personal AB / Montörsjobb / Älmhult Visa alla montörsjobb i Älmhult
2026-06-15
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Vill du jobba praktiskt, vara en del av ett engagerat team och fortsätta utvecklas inom verkstad och produktion? Nu söker vi dig som har viss erfarenhet från industri eller verkstad och som gillar att arbeta med händerna.
Om jobbet
Du blir en viktig del av vårt produktionsteam där arbetet är varierande och praktiskt. Här värdesätter vi driv, ansvar och viljan att lära sig mer.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Montering av komponenter och färdiga produkter
Kapning, slipning och enklare bearbetning av material
Arbeta med handverktyg och verkstadsmaskiner
Lasta, mäta och justera material i produktionen
Bidra till ordning och struktur i verkstaden
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Vi söker dig som
Har viss erfarenhet av verkstad, industri eller liknande arbete
Har ett tekniskt intresse och tycker om praktiskt arbete
Talar och skriver svenska
Är engagerad, ansvarstagande och ser vad som behöver göras
Trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra
Är noggrann och vill göra ett bra jobb
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas i din roll
Stöttning från erfarna kollegor
En rak och positiv arbetsmiljö
Varierande arbetsdagar där du får lära dig nytt
Ansökan – bli vår nästa kollega inom produktion
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv! Vi tillämpar löpande urval – tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi värnar om jämställdhet, mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6915668-2054253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
343 30 (visa karta
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343 30 ÄLMHULT Arbetsplats
B3 Personal Jobbnummer
9964787