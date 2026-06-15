Produktionsarbetare

B3 Personal AB / Montörsjobb / Älmhult
2026-06-15


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Vill du jobba praktiskt, vara en del av ett engagerat team och fortsätta utvecklas inom verkstad och produktion? Nu söker vi dig som har viss erfarenhet från industri eller verkstad och som gillar att arbeta med händerna.
Om jobbet
Du blir en viktig del av vårt produktionsteam där arbetet är varierande och praktiskt. Här värdesätter vi driv, ansvar och viljan att lära sig mer.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Arbetsuppgifter
Montering av komponenter och färdiga produkter

Kapning, slipning och enklare bearbetning av material

Arbeta med handverktyg och verkstadsmaskiner

Lasta, mäta och justera material i produktionen

Bidra till ordning och struktur i verkstaden

Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö

Vi söker dig som
Har viss erfarenhet av verkstad, industri eller liknande arbete

Har ett tekniskt intresse och tycker om praktiskt arbete

Talar och skriver svenska

Är engagerad, ansvarstagande och ser vad som behöver göras

Trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra

Är noggrann och vill göra ett bra jobb

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal

Möjlighet att utvecklas i din roll

Stöttning från erfarna kollegor

En rak och positiv arbetsmiljö

Varierande arbetsdagar där du får lära dig nytt

Ansökan – bli vår nästa kollega inom produktion
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv! Vi tillämpar löpande urval – tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi värnar om jämställdhet, mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6915668-2054253".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
343 30 (visa karta)
343 30  ÄLMHULT

Arbetsplats
B3 Personal

Jobbnummer
9964787

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