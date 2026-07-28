Specialpedagog 10 t/v sökes

Skolia AB / Speciallärarjobb / Malmö
2026-07-28


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Skolia bemannar elevhälsa främst på små privata skolor i Skåne.
En specialpedagog arbetar skola med att förebygga hinder och skapa tillgängliga lärmiljöer för barn och elever i behov av särskilt stöd. De utreder behov, handleder lärare i pedagogiska anpassningar och ingår i elevhälsan för att främja lärande och utveckling för alla.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Analysera och utreda: Kartlägger hinder i lärmiljön och identifierar elevernas behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Handleda personal: Stödjer lärare och arbetslag med pedagogiska strategier och metoder för att anpassa undervisningen.
Förebyggande arbete: Arbetar strategiskt för att skapa en inkluderande miljö, ofta i samarbete med skolledning och elevhälsa.
Stödja elever: Hjälper elever, både individuellt och i grupp, att utveckla studieteknik och övervinna inlärningssvårigheter.
Samverkan: Samarbetar med vårdnadshavare, logopeder och andra externa aktörer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: anna.bergmark@skolia.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skolia AB (org.nr 556827-9474)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anna Bergmark
anna.bergmark@skolia.se
0733-230005

Jobbnummer
10014508

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