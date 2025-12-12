Produktionsarbetare

B3 Personal AB / Processoperatörsjobb / Älmhult
2025-12-12


Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt produktionsteam och har erfarenhet av verkstadsmekaniska arbetsuppgifter. Som produktionsarbetare arbetar du med varierande arbetsmoment i en produktionsmiljö där noggrannhet, ansvar och självständighet värderas högt.
Arbetsuppgifter inom verkstadsmekanisk produktion
Genomföra monterings- och bearbetningsarbeten enligt ritning och instruktion

Maskinhantering

Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna håller rätt standard

Bidra till ett effektivt produktionsflöde och vara delaktig i arbete med ständiga förbättringar

Följa gällande säkerhetsrutiner och arbeta aktivt för en trygg arbetsmiljö

Samarbeta i team men även ta ansvar för att planera och genomföra uppgifter självständigt

Erfarenhet och utbildning
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom produktion, gärna verkstadsmekanisk miljö

Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Svenska i tal och skrift

Egenskaper vi värderar högt
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till gruppens resultat

Du är driven, ser vad som behöver göras och arbetar aktivt

Du har förmågan att arbeta självständigt

Du har ett öga för detaljer och levererar med hög noggrannhet även under tidspress

Vi erbjuder - Utvecklande tjänst i produktionsteamet
En trygg anställning med kollektivavtal och tydliga villkor

Möjlighet till kompetensutveckling och att växa tillsammans med oss

Stöttning från erfarna kollegor och en inkluderande arbetsmiljö

Omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet som satsar på ständig förbättring

Ansökan - bli vår nästa kollega inom produktion
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv! Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi värnar om jämställdhet, mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), http://wwwb3p.se

Arbetsplats
B3 Personal

Kontakt
Ulf Greste
ulf@b3p.se
0763189499

Jobbnummer
9641654

