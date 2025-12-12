Produktionsarbetare
B3 Personal AB / Processoperatörsjobb / Älmhult Visa alla processoperatörsjobb i Älmhult
2025-12-12
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Älmhult
, Kristianstad
, Karlshamn
, Halmstad
, Lund
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt produktionsteam och har erfarenhet av verkstadsmekaniska arbetsuppgifter. Som produktionsarbetare arbetar du med varierande arbetsmoment i en produktionsmiljö där noggrannhet, ansvar och självständighet värderas högt.
Arbetsuppgifter inom verkstadsmekanisk produktion
Genomföra monterings- och bearbetningsarbeten enligt ritning och instruktion
Maskinhantering
Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna håller rätt standard
Bidra till ett effektivt produktionsflöde och vara delaktig i arbete med ständiga förbättringar
Följa gällande säkerhetsrutiner och arbeta aktivt för en trygg arbetsmiljö
Samarbeta i team men även ta ansvar för att planera och genomföra uppgifter självständigt
Erfarenhet och utbildning
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom produktion, gärna verkstadsmekanisk miljö
Teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Svenska i tal och skrift
Egenskaper vi värderar högt
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till gruppens resultat
Du är driven, ser vad som behöver göras och arbetar aktivt
Du har förmågan att arbeta självständigt
Du har ett öga för detaljer och levererar med hög noggrannhet även under tidspress
Vi erbjuder - Utvecklande tjänst i produktionsteamet
En trygg anställning med kollektivavtal och tydliga villkor
Möjlighet till kompetensutveckling och att växa tillsammans med oss
Stöttning från erfarna kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet som satsar på ständig förbättring
Ansökan - bli vår nästa kollega inom produktion
Varmt välkommen att skicka in ditt CV och en kort beskrivning av dig själv! Vi tillämpar löpande urval - tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi värnar om jämställdhet, mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), http://wwwb3p.se Arbetsplats
B3 Personal Kontakt
Ulf Greste ulf@b3p.se 0763189499 Jobbnummer
9641654