Produktions Operatör
2026-03-05
Om XBP Europe
XBP Europe är ett innovativt och framåtblickande företag som erbjuder av faktura och betalningslösningar. Genom att dra nytta av ett EMEA-omfattande fotavtryck och patentskyddad teknologi och tjänster stöds vi av årtionden av branschrelevant erfarenhet.
Faktura och betalningsprocesser är allt mer omni-channel och papperslösa. Det är där XBP Europe kommer in. Våra erbjudanden möjliggör sömlösa arbetsflöden och friktionsfria transaktioner. XBP Europe kombinerar fysiska dokument, digital data och snabbmeddelanden för att hjälpa organisationer att arbeta smartare. Som en del av det hjälper vi till att samla in, bearbeta och förfina värdefull data för användning i beslutsfattande.
Våra digitala transformationslösningar förbättrar effektivitet, kassaflöde och slutanvändarupplevelse. Vi förser en växande kundlista över hela Europa. Se varför organisationer av alla storlekar väljer XBP Europe som en digital transformationspartner, besök vår webbplats på www.xbpeurope.com
Vi söker nu en Produktionsoperatör med driv och fallenhet för både produktion och administration. Då vi är ett litet team, värdesätter vi personlig lämplighet och engagemang allra högst. Rollen innebär ett ansvar för att din produktion uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar gällande produktivitet, tidsramar och kvalitet.
Rollbeskrivning
Som Produktionsoperatör kommer dina huvudsakliga ansvarsområden att inkludera:
Produktion & Maskinhantering:
Hantera maskiner för utskrift och kuvertering, vilket inkluderar att fysiskt hantera lite större volymer av material.
Använda olika typer av maskinutrustning för att kuvertera olika typer av utskick.
Sortera och paketera utskicksmaterial
Ställa in och sköta maskiner baserat på jobbspecifikationer.
Följa scheman och hålla leveranser med deadlines.
Utföra kvalitetskontroller under drift.
Administration & System:
Utföra löpande administrativt arbete såsom registrering (ca 30 minuter per dag) och månadsvis sammanställning av statistik.
Bas kunskaper i excel är därför önskvärda.
Arbetsuppgifterna kan vara varierande och även andra liknande arbetsuppgifter inom produktions ledet kan förekomma.
Under första 2 månaderna kommer dagsresor förekomma då utbildning för tjänsten sker i Strängnäs.Publiceringsdatum2026-03-05Profil
Personlig lämplighet är det viktigaste för oss. Du är driven med har stark arbetsmoral och ser fram emot att bli en kollega i ett litet team.
Kunskap & Erfarenhet:
God inlärningsförmåga och förmåga att lära dig genom utförande ("learning by doing")
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, vi lägger stor vikt vid din inställning.
Mycket god noggrannhet och stark problemlösningsförmåga.
Integritet och förståelse kring sekretessbelagda uppgifter
Efterleva företagets kvalitetsstandarder och rutiner.
Då tunga lyft (minst ca 15 kg) är en väsentlig förekommande del av arbetsuppgifterna (t.ex. hantering av material), krävs det att man ergonomiskt kan hantera denna vikt.
Språkkunskaper: Svenska och engelska
En spännande roll med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta nära dina kollegor i vårt lilla team där din insats verkligen gör skillnad.
Anställningsform:Tillsvidare, med 6 mån provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Start i april
Intervjuer sker löpande och positionen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Information:
XBP Europe prioriterar individuell integritet och ägnar sig åt att skydda personuppgifter. Vår rekryteringspolicy fokuserar på att välja ut de mest kvalificerade kandidaterna baserat på meriter och kompetens i linje med positionskraven. Kandidatinformation hanteras i strikt överensstämmelse med GDPR-policyer och relevanta dataskyddslagar. Läs vår GDPR-policy här.
XBP Europe har åtagit sig att skapa en mångfaldig miljö. Kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till deras egenskaper eller preferenser. Vi tillhandahåller jämlikhet, rättvisa och respekt för alla som är anställda, oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Vi motsätter oss och undviker alla former av olaglig diskriminering inklusive sådana som kallas skyddade egenskaper.
XBP Europe-rekryterare eller representanter kommer endast att kontakta dig via e-post som slutar med xbpeurope.com eller exelatech.com. Vi skulle aldrig be dig om någon sorts betalning eller bankuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
