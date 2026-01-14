Produktdesigner (UX/UI)
Avaron AB / Formgivarjobb / Sundbyberg Visa alla formgivarjobb i Sundbyberg
2026-01-14
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en digital produktdesigner med stark kompetens inom både UX och UI. Du arbetar genom hela designprocessen - från koncept till färdig design som kan realiseras i utveckling. Uppdraget har tydligt fokus på digital tillgänglighet och du blir en viktig partner i samarbetet mellan design och utveckling, samtidigt som du bidrar till ett designsystem under uppbyggnad i Figma.
ArbetsuppgifterArbeta med UX- och UI-design för digitala produkter och tjänster
Ta fram och vidareutveckla design från wireframes till visuell design
Använda och bidra till ett designsystem i Figma
Säkerställa god användbarhet och hög visuell kvalitet
Integrera digital tillgänglighet i designbeslut och lösningsförslag
Samarbeta nära produktägare, utvecklare och andra designers
KravMinst 3 års erfarenhet som digital produktdesigner (UX/UI)
Gedigen erfarenhet av digital tillgänglighet, både i teori och praktik
Trygg i att designa lösningar som uppfyller EU:s Tillgänglighetsdirektiv
Vana att samarbeta med utvecklare kring tillgänglig implementation
Erfarenhet av att arbeta med designsystem i Figma
Självgående och van att ta ansvar i uppdrag
MeriterandeErfarenhet av att använda AI som verktyg i designarbetetSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7049203-1789317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9684308