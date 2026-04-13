Produktchef Kemi
Würth Svenska AB / Marknadsföringsjobb / Örebro Visa alla marknadsföringsjobb i Örebro
2026-04-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Würth Svenska AB i Örebro
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill axla rollen som Produktchef i vår vidareutveckling inom vårt produktområde kemi. Några huvudsakliga produktkategorier som du kommer vara ansvarig för är tvätt och rekond (bilvård), tejp samt hygien. Du kommer att vara en nyckelperson i vårt fokus gällande ovan nämnda produktkategorier där du säkerställer att vi erbjuder vår säljorganisation och våra kunder rätt produkter samt rätt support för att driva affären framåt.
Du ingår i vår Produktavdelning som består av 15 personer där rollen innefattar en stor variation av kontaktytor och samarbeten.
Vad innebär det att jobba som Produktchef på Würth?
I rollen som Produktchef så ansvarar du för ett attraktivt produkterbjudande. Teknisk support till säljorganisationen, produktutveckling, produktutbildningar och kampanjarbete är en betydande del av din vardag.
Sortimentsförändringar, t.ex. in- och utfasning av artiklar inom ditt produktområde, är också exempel på återkommande vardagsuppgifter där det bl.a. krävs administrativa insatser från dig.
Du ansvarar för sortimentet inom ditt produktområde kemi (tvätt och rekond, tejp, hygien)
Du är ytterst ansvarig för det administrativa arbetet gällande dina produkter
Du deltar aktivt i projekt och forum
Du ger teknisk support främst till vår säljorganisation via mail och telefon
Du genomför produktdemonstrationer, utbildningar samt deltar på olika event
Du gillar att bygga relationer och är lyhörd
Du fångar upp trender på marknaden som berör området tillsammans med vår koncern samt leverantörer
Vi vill att du
Har minst en 3-årig gymnasial utbildning
Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
Arbetar strukturerat och har en mycket god administrativ förmåga
Gillar försäljning och att arbeta mot uppsatta KPI'er
Är tydligt serviceinriktad
Har en stark kommunikativ förmåga och uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, svenska samt engelska
Är professionell i din framtoning och står för företagets värderingar
Är pedagogisk och har förmågan att utbilda andra
Har en analytisk förmåga
Goda kunskaper inom Excel samt MS Office
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Örebro
Övrigt: Krav på B-körkort. Resor inom arbetet förekommer.
Om din ansökan
Urval sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan som bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för tjänsten och vad du kan bidra med. Sista ansökningsdag är 24 april 2026.
Kontaktperson är Mikael Arsovski, Chef Produkt, 070-6124836.
Vi undanber oss kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Rekryteringsprocessen i korthet:
Ansökningar granskas löpande av chef och HR. Återkoppling ges inom ca två veckor.
Personlighetstest används innan första intervjun, som hålls digitalt.
Kandidater som går vidare kallas till en andra fysisk intervju.
Referenser tas och provanställning kan bli aktuellt.
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Vårt huvudkontor och lager finns i Örebro, där finns också de administrativa och lagerrelaterade tjänsterna. Vi har Sveriges största säljkår, butiker över hela landet, innesäljare, e-handel i framkant och en kundsupport i världsklass. Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Würth Svenska AB
(org.nr 556109-3021), https://www.wurth.se/
Berglundavägen 38 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Würth Sverige Kontakt
Mikael Arsovski mikael.arsovski@wuerth.se Jobbnummer
9851262