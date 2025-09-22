Produktansvarig inom Db2 i Sundsvall
Försäkringskassan / Supportteknikerjobb / Sundsvall Visa alla supportteknikerjobb i Sundsvall
2025-09-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största it-avdelningar.
Vill du leda arbetet med att utveckla, förvalta och driva produkter som gör skillnad för våra användare och verksamheten? Vi söker nu en Produktansvarig till produktteam Db2 som vill ta ett helhetsgrepp om produkten och ansvara för att den levererar värde både idag och i framtiden.
Ledarskap, kvalitet och utveckling
Som produktansvarig har du det övergripande ansvaret för produkten under hela dess livscykel - från förvaltning och drift till vidareutveckling och förbättring. I nära samarbete med ditt produktteam ser du till att produkten
• levereras i enlighet med överenskomna servicenivåer och till rätt kostnad
• utvecklas och förbättras i linje med kundernas behov, områdets mål och produktens färdplan
• är tydligt dokumenterad, kommunicerbar och enkel att beställa.
Du leder produktens backlogg och prioriteringar, koordinerar insatser med andra produktområden samt säkerställer att de resurser som behövs används effektivt inom ramen för budgeten. Rollen innebär också att du följer upp beställningar, incidenter och problemhantering, alltid med fokus på kvalitet och ständig förbättring.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har ett agilt förhållningssätt
• har erfarenhet av produktledning, produktägarskap eller en liknande roll inom förvaltning eller utveckling
• kan balansera operativt arbete med strategiskt perspektiv och trivs med att ta ansvar för helheten
• är van att arbeta i team, leda och inspirera andra
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har kunskap om Db2
• har erfarenhet av agila verktyg
• har erfarenhet av modellerning med fokus på it-tjänster och produkter
• har erfarenhet av ITIL.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-22Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor i tjänsten kan förekomma. Placeringsort: Sundsvall. Det kan finnas möjlighet till placering på annan ort.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Katrin Eriksson, 010-118 72 60 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Linnea Palmkvist, 010-113 10 46 linnea.palmkvist@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Amelie Johansson, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9519140