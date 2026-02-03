Produktansvarig
2026-02-03
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Vill du ta ett helhetsgrepp om en bred produktportfölj och samtidigt få chansen att forma en helt ny roll?
På Kongamek får du kliva in i en central position där du driver utvecklingen av produkter som används i verksamheter över hela Europa. Här får du kombinera strategi, analys, innovation och ledarskap - och bli en nyckelspelare i företagets fortsatta tillväxtresa.
Som Produktansvarig har du ansvar genom hela produktlivscykeln- från idé och utveckling till lansering, uppföljning och avveckling. Rollen är en central del mellan marknad, försäljning, inköp och produktion, med fokus på att säkerställa konkurrenskraftiga, lönsamma och kundanpassade produkter.
I rollen har du ett sortimentansvar och ansvarar för att företaget har en produktstrategi som möter både företagets och kundernas behov och krav. Du kommer bland annat att:
Driva produktlivscykeln från introduktion till vidareutveckling och avveckling.
Säkerställa korrekt positionering, kategorisering, prissättning och lönsamhet per produkt.
Följa upp försäljning, marginaler och kundfeedback.
Initiera förbättringar inom funktion, kvalitet, kostnad och hållbarhet.
Säkerställa korrekt produktinformation i system och digitala kanaler.
Ansvara för hållbarhetsdata och att våra produkter följer EU-direktiv, lagkrav och övriga regler.
Som Produktansvarig omvandlar du marknadsdata och kundinsikter till konkreta produktlösningar som driver tillväxt. Det innebär att du:
Analyserar kundbehov, marknadstrender och konkurrenter.
Arbetar nära säljare och nyckelkunder för att fånga upp förbättrings- och utvecklingsbehov.
Tar fram kravspecifikationer och affärscase för nya produkter.
Genomför interna utbildningar i samband med produktlanseringar och tillhandahåller dokumentation och säljmaterial med tekniska specifikationer och prissättningar.
I rollen ingår personalansvar för våra konstruktörer, och du leder även vårt Produktråd där VD, försäljningschef, inköpsansvarig, kvalitets- och miljöchef samt ekonomichef ingår. Tillsammans säkerställer ni att sortimentet är strategiskt rätt, lönsamt och utvecklas i rätt riktning.
Du ingår dessutom i företagets sälj-, marknads- och kundserviceteam och rapporterar till försäljning - och marknadschefen. Arbetet innebär ett nära samarbete med konstruktion, inköp, sälj och produktion samt andra avdelningar för att skapa helhet och resultat.
I rollen förekommer resor, både inom Sverige och internationellt.
Kravspecifikation
Svenska och engelska i tal och skrift
Microsoft Office
B-körkort
Villkor
Anställningsform: Vi tillämpar 6 månaders visstidsanställning för att prova kvalifikationerna, innan erbjudande om tillsvidareanställning
Anställningsstart: Efter överenskommelse.
Anställningsvillkor: Heltid, lön enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Plats: Konga.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Så ansöker du
