Produkt- och marknadschef till Vedum
Adding People AB / Chefsjobb / Falköping Visa alla chefsjobb i Falköping
2025-09-30
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Falköping
, Mullsjö
, Habo
, Lidköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Är du en ledare med visioner och ett starkt driv som inte räds utmaningar? Som vår nya produkt- och marknadschef spelar du en avgörande roll i vår framtid. Du kommer inte bara leda marknadsstrategin och produktutvecklingen - du kommer vara en nyckelspelare i vår resa mot ett mer proaktivt, affärsdrivet och samverkande företag.
Med ditt helhetsperspektiv, ditt mod att tänka nytt och din förmåga att bygga strukturer, stärker du både vår position på marknaden och samarbetet internt, med hållbarhet som marknadskraft.
Det här är Vedum
Omgivna av gula fält, gröna skogar och vida slätter har vi tillverkat inredning för hela hemmet i över ett sekel och i fyra generationer. I allt vi gör går design, kvalitet och funktion hand i hand med miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det genomsyrar hela vår verksamhet, från idé och designarbete till produktion, leverans och marknadsföring. Tillsammans vill vi göra livet bättre för människor idag, utan att äventyra livet för morgondagens generationer. Läs mer om oss här.
Vår kultur
Vedum vill attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande. Vi strävar efter enkla organisationsformer och ger medarbetarna frihet att, inom verksamhetens ramar, arbeta under eget ansvar. Initiativkraft blandat med ödmjukhet, sunt förnuft och vilja att vara en lagspelare är de ideala förutsättningarna för att trivas hos oss.
Fokus i din roll
Du förväntas ta ett helhetsgrepp om vårt erbjudande och arbeta för att tydliggöra och stärka vår position på marknaden. Rollen innebär att du bygger struktur, strategi och långsiktighet i både marknadsföringen och produktledningen, med fokus på kundnytta, lönsamhet och hållbarhet.
Du utvecklar teamet, skapar ett starkare internt samarbete och bidrar aktivt till att vi växer med lönsamhet och riktning. Genom ditt ledarskap är du med och formar en företagskultur där samverkan, ansvarstagande, omtanke och beslutsamhet är självklara delar av vår vardag.
Leda marknadsstrategi, varumärkespositionering och kommunikation, både B2C och B2B.
Utveckla vår produktportfölj med fokus på kundnytta, lönsamhet, livscykel och hållbarhet.
Leda förändringsresan genom att skapa riktning, bygga långsiktiga strukturer och engagera organisationen i ett gemensamt ansvar.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är, än - men vi har en god bild av vad du har med dig sedan tidigare:
Erfarenhet av Product Management i en producerande verksamhet.
Du har jobbat nära produktion och förstår kopplingen mellan produkt, marknad och affär.
Du har drivit förändring, vet vad det innebär att bygga upp något nytt och skapa långsiktig struktur.
Du är van att jobba både operativt och strategiskt inom marknadsföring och produktutveckling.
Du har ledaregenskaper som skapar tillit. Tydlighet utan prestige och en förmåga att lyfta andra.
Är det rätt plats för dig?
För att lyckas i den här rollen bör du vara en starkt affärsorienterad person. Du är strategiskt lagd, har en god förmåga att se till helheten i affären samtidigt som du drivs av att leverera goda resultat. Som ledare är du trygg, stabil och prestigelös, samt bra på att kommunicera och entusiasmera. Du vågar leda i förändring och förstår vikten av att dra nytta och ta vara på den kunskap som finns inom organisationen.
Du kommer att arbeta i ett familjeägt bolag med en stark värdegrund, där du får möjlighet att kombinera strategi med operativt ansvar och leda med både hjärta och hjärna. Här får du vara med och bygga något långsiktigt tillsammans med andra. Samtidigt som du blir en del av ett företag som vill utvecklas vidare, så vårdar vi det som fungerar väl.
Är du redo att ta plats i ledningen och tillsammans med oss driva företagets fortsatta framgång? Vi värdesätter ditt engagemang, där endast ditt eget driv och innovationskraft sätter gränsen för vad du kan åstadkomma. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt och bidra till en stark och hållbar lönsamhet. Låter det här som något för dig så ser vi fram emot din ansökan!
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Vedum, Skaraborg, och du ingår i ledningsgruppen.
Du rapporterar direkt till vd.
Vi värdesätter driv och potential lika högt som lång erfarenhet.
Du har ett team omkring dig och mandat att påverka på riktigt.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Frågor? Kontakta rekryteringskonsult Johanna Petersson, johanna@addpeople.nu
eller 0722-03 18 89. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
534 84 VEDUM Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9533506