Produkt/Processingenjör

Ta nästa steg i din karriär som Produktingenjör/Processingenjör hos Outokumpu - forma framtiden med oss!
Är du en senior ingenjör som är ivrig att göra ditt avtryck i världen av rostfritt stål? Drömmer du om att arbeta med högprofilerade projekt och vara i framkanten av innovation? Sök tjänsten och påbörja en spännande resa av tillväxt och möjligheter!
Vad väntar dig?
Som Produktingenjör/Processingenjör på Outokumpu kommer du att dyka in i en värld av spännande utmaningar och möjligheter:
• Innovation i centrum: Samarbeta med seniora experter för att förbättra processmetoder, förbättra kvaliteten och minska kostnaderna.
• Praktiskt lärande: Skapa och genomföra testplaner, dokumentera förbättringar och driva kontinuerliga förbättringar.
• Projektledning: Delta i banbrytande projekt, arbeta med toppkompetens och leda innovationer inom processmetallurgi, kallvalsning, glödgning och betning.
• Samarbete och tillväxt: Arbeta med universitet, institut och kunder för att utveckla ny teknisk kunskap och framtida teknologier.
• Global exponering: Representera Outokumpu i olika interna och externa uppdrag, inklusive leverantörs- och kundbesök.
• Kontaktnät: Arbeta som länken mellan Sälj och Produktion. Vara teknisk expert och support till Säljorganisationen för att kunna avgöra vad som går att producera. Samt vara teknisk expert till Produktion hur produkten påverkas av olika parametrar.
Vem är du?
• En magisterexamen inom metallurgi och material eller motsvarande erfarenhet.
• 1-3 års erfarenhet i en liknande roll, helst inom metallurgi/materiallära, särskilt inom glödgning, kylning och valsning av rostfritt stål.
• Starka analytiska färdigheter.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmågan att påverka och samarbeta med kollegor och intressenter.
• En talang för teamwork, tidshantering och riskhantering.
• Förmågan att presentera och kommunicera information effektivt till olika målgrupper.
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 40 000 - 52 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering. Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information.
Frågor
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Henrik Ribe, rekryterande chef, på henrik.ribe@outokumpu.com
eller telefon 0700849311
Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta Adis Martinovic, rekryterare, på adis.martinovic@outokumpu.com
Fackliga representanter
Fredrik Andersson, Unionen - Fredrik.L.Andersson@outokumpu.com
eller 016-349931
Camilla Kaplin, Sveriges Ingenjörer - Camilla.Kaplin@outokumpu.com
eller 070-6217242
Intresserad?
Vänligen skicka in din ansökan senast den 24 mars. Observera att urval & intervjuer sker löpande. Så ansöker du
