Produkt expert nätverk

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg
2026-04-23


Som Product Expert - Network Security kommer du att ha en central roll i vår organisation genom att säkerställa och utveckla våra nätverkssäkerhetstjänster. Du kommer att arbeta både on-prem och i publika moln för att framtidssäkra våra tjänster och se till att vi ligger i framkant inom nätverkssäkerhet. Rollen innebär att du kommer att arbeta nära vår Product Owner Network, IT-säkerhetsavdelningen och andra interna och externa partners för att utveckla och implementera innovativa tekniska lösningar. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en säker och effektiv IT-miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer vara bland annat:
Säkerställa och utveckla våra nätverkssäkerhetstjänster, både on-prem och i publika moln
Kravställa och följa upp mot externa partners
Hantera incidenter och problem
Driva kontinuerliga förbättringar och säkerställa kvaliteten på leveranserna
Erbjuda tekniskt stöd till interna konsumenter
Utveckla och implementera vår Product Road Map

Skallkrav:
God tidigare erfarenhet av att arbeta inom infrastrukturell utveckling och teknisk kravhantering gentemot externa partners och leverantörer
Gedigen erfarenhet av att arbeta med drift och design av brandväggar, WAAP (Web Application and API Protection), DDoS-skydd, Global Lastbalansering samt proxy-tjänster från ledande leverantörer
Stark vilja och förmåga att driva mot en hög grad av automation i hanteringen av ovanstående plattformar
Kompetens och erfarenhet kopplat till loggning, monitorering och säkerhetsarbete (t.ex. härdningar av hårdvara, mjukvara)
Erfarenhet av riskhantering och olika typer av ramverk för säkerhet med tillhörande revisioner (ISO27001, CIS, NIS/NIS2 och DORA)
Vana att arbeta med förändringshantering och ramverk som ITIL och Safe

Meriterande är även om du har:
Erfarenhet av den operativa processen att designa och hantera en produkt/tjänst under hela dess livscykel
Erfarenhet av att effektivisera ditt dagliga arbete med hjälp av AI-verktyg

Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

2026-04-23

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Heltidsjobb.

Quest Consulting Sverige AB
Landsvägen 57
172 64  SUNDBYBERG

Quest Consulting

Kristian Beckman
kristian.beckman@quest.se

9871430

