Production Supply Coordinator till techbolag

Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad inköpare med lageransvar till ett svenskt teknikbolag som utvecklar avancerade system för satellitkommunikation. I denna roll får du en central position i verksamheten, där du arbetar nära produktionen och ansvarar för att säkerställa ett effektivt och tillförlitligt materialflöde - från strategiska inköp till lagerstyrning. Uppdraget passar dig som har ett tekniskt intresse, god samarbetsförmåga och trivs med att skapa struktur i en dynamisk och högteknologisk miljö. Du blir en viktig del av kedjan som möjliggör kommunikation i några av världens mest krävande situationer - både på jorden och i rymden. Ansök redan idag, start sker snarast möjligast.
OM TJÄNSTEN
Ett svenskt teknikbolag i framkant inom satellitkommunikation söker nu en inköpare med lageransvar. Företaget utvecklar och levererar mobila bredbandstjänster via satellit till kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda - exempelvis inom försvar, räddningstjänst och internationella organisationer.
Med egen satellitkapacitet och avancerad terminalteknik erbjuder bolaget en helhetslösning som möjliggör kommunikation även i de mest utmanande miljöerna. Verksamheten präglas av innovation, snabb utveckling och ett nära samarbete mellan teknik, produktion och affärssidan.
I rollen som Inköpare med Lageransvar kommer du att spela en central roll i vår kunds logistik- och inköpsprocesser. Du kommer att ansvara för att säkerställa ett effektivt materialflöde, från strategiska inköp till optimering av lagernivåer, och arbeta nära ett produktionsteamet.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får stor frihet att påverka och utvecklas i din roll. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till företagets tillväxt.
• En välkomnande och varm arbetsmiljö.
• Ett långsiktigt uppdrag.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
Denna roll innebär att tillsammans med befintlig inköpare arbeta med företagets inköps- och lagerhantering, där du genom strategiskt arbete bidrar till effektivitet och lönsamhet. Du kommer att arbeta den nystartade produktionen på plats med ett extra ansvar för att säkerställa rätt lagernivåer, material, etcetera.
• Ansvara för inköp av material, lägga inköpsorders och följa upp leveranser.
• Säkerställa att rätt komponenter och material finns tillgängliga för produktionen i rätt tid.
• Uppföljning av inköpsorder och hantering av avvikelser.
• Samarbeta tätt med interna avdelningar.
• Utveckla och implementera inköpsstrategier.
• Kontakt med leverantörer.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis Supply chain eller Industriell ekonomi
• God förståelse för inköpsprocesser och leveranskedjor.
• Ett tekniskt intresse då du kommer att arbeta nära produktionen.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta i något affärssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
