Production Planner | Manpower | Uppsala
2025-12-09
Vill du vara med och säkerställa en effektiv produktionsplanering i en spännande och dynamisk miljö? Har du arbetslivserfarenhet inom produktionsplanering och ett öga för detaljer? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker nu en Production Planner som vill bidra till att optimera flöden och skapa förutsättningar för hög leveransprecision hos vår kund i Uppsala.
Start: 7 januari 2026
Uppdragslängd: 12 månader
Ort: Uppsala
Sysselsättningsgrad: 100% (Heltid)
Som Production Planner blir du en nyckelperson hos vår kunds supply chain-avdelning, som ansvarar för produktionsplanering, råmaterialinköp och distribution. Din huvuduppgift är att skapa och följa upp produktionsplaner för alla produktionslinjer - i linje med efterfrågan och kapacitet.
I rollen kommer du bland annat att:
* Utforma och underhålla produktionsplaner som säkerställer rätt balans mellan efterfrågan och kapacitet
* Skapa och uppdatera produktionsordrar i SAP enligt produktionsplaner
* Ta fram årsplaner och scenarioplanering för att möta framtida behov
* Initiera kapacitetsjusteringar vid behov och agera proaktivt
* Samordna och kommunicera produktionsplaner med interna avdelningar varje vecka
* Övervaka produktionsoutput, ledtider och lagernivåer samt eskalera vid avvikelser
* Stödja skapandet av volym- och lagerplaner för den årliga budgetprocessen
* Driva förbättringsinitiativ för att optimera planeringsprocesser
* Fungera som backup för inköpare/planerare vid behov samt agera SAP-superuser
Vi söker dig som har:
* Minst 3 års erfarenhet av produktionsplanering, gärna inom medicin-/läkemedelsindustri
* Relevant universitetsexamen
* Erfarenhet av ERP-system, främst SAP
* Förståelse för end-to-end Supply Chain-planering
* Mycket goda kunskaper i Microsoft Office
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och noggrann. Du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare med stark samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera, kan prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt - alltid med känsla för service.
Sök tjänsten idag!
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Vid frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki via mail hanna.luokkamaki@manpower.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Hanna Luokkamäki Hanna.Luokkamaki@manpower.se
