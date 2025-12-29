Product Specialist till Triolab!
Har du erfarenhet från veterinärbranschen eller försäljning till veterinärkliniker? Brinner du för att vara ute hos kunder och skapa resultat? Då kan vi erbjuda en utvecklande och spännande roll som produktspecialist med försäljningsansvar hos Triolab.
Om Triolab
Triolab är ett svenskt bolag som sedan 2016 ingår i koncernen AddLife som är en del av affärsområdet Life Science. Triolab AB grundades 1986 och är idag 65 medarbetare jämnt fördelat på huvudkontoret i Göteborg och kontoret i Stockholm. Triolab har systerföretag i Norge, Danmark och Finland som tillsammans utgör Triolab Group och är Nordens största distributör inom diagnostik och Life Science, bland annat inom veterinärsektorn. Bolagets affärsidé är att med hög kvalitet och kompetens vara en ledande diagnostiksamarbetspartner. Grunden för deras positiva utveckling ligger i hög kompetens och personligt engagemang för både produkter och service.
Om tjänsten som Product Specialist
Som Product Specialist inom veterinärsektorn hos Triolab blir du en del av ett team om fyra personer och kommer ansvara för att driva försäljningen av Triolabs diagnostikprodukter till veterinärkliniker inom ditt distrikt. Ditt arbete innefattar både att utveckla befintliga kundrelationer och att identifiera och etablera nya långsiktiga samarbeten. Du stödjer och vägleder kunder genom hela processen - från första kontakt och kundbesök till demo av produkter, installation samt introduktion och utbildning av instrumenten. I rollen kommer du ha löpande dialog och support från andra funktioner så som serviceingenjörer, produktchefer och tekniska specialister för att säkerställa kvalitet och leverans.
Resor och övernattningar förekommer i tjänsten med utgångspunkt från kontoret i Stockholm eller Göteborg med möjligheten att utgå hemifrån vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva kommersiella aktiviteter och utveckla både nya och befintliga kundrelationer för att stärka Triolabs affär inom veterinärsektorn.
Dema, installera och utbilda kunder kring diagnostikinstrumenten.
Samarbeta tätt med dina kollegor och leverantörer för att säkerställa en kvalitativ och effektiv kundupplevelse.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad veterinär, djurskötare, djurvårdare, biomedicinsk analytiker eller annat som kan bedömas likvärdigt och som har minst ett par års erfarenhet av försäljning. Har du tidigare arbetat med tekniska produkter, diagnostikinstrument eller inom laboratoriemiljö är det meriterande. Då det förekommer resor och övernattningar i tjänsten är B- körkort ett krav. Du besitter god systemvana och har flytande språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är affärsorienterad och motiveras av att skapa långsiktiga värden för både kunder och verksamheten. Med din positiva och orädda inställning trivs du i en flexibel och ansvarstagande roll där du proaktivt identifierar affärsmöjligheter och driver dem framåt. Vidare söker vi dig som är kommunikativ och strukturerad som med ett prestigelöst och lösningsfokuserat arbetssätt samarbetar väl med både kunder och kollegor.
Viktigt för tjänsten är:
Att du är utbildad veterinär, djurskötare, djurvårdare, biomedicinsk analytiker eller liknande.
Minst ett par års erfarenhet av försäljning.
Att du är driven, kommunikativ, samarbetsvillig och affärsorienterad.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
God systemvana och B-körkort.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av försäljning inom veterinärsektorn.
Arbetslivserfarenhet från labbmiljö inom veterinär.
Kompetens och erfarenhet av diagnostik och instrument.
Triolabs erbjudande
Hos Triolab blir du en del av ett kompetent team och får vara med och skapa samhällsnytta. Vidare erbjuds du goda förmåner som inkluderar bland annat kollektivavtal, förmånsbil, bonus och 30 semesterdagar.Publiceringsdatum2025-12-29Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Stockholm, Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse.
