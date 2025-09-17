Product Owner & Scrum Master
2025-09-17
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity IT Consulting AB söker en engagerad och erfaren Product Owner & Scrum Master till vår kund i norra Stockholm. I denna kombinerade roll får du möjlighet att leda ett utvecklingsteam och säkerställa leverans av högkvalitativ mjukvara som skapar verkligt värde. Rollen passar dig som brinner för att driva teamets framgång och har djup förståelse för Agile/Scrum-metodik.
Om rollen
Som Product Owner & Scrum Master fungerar du som en nyckelperson i utvecklingsteamet och ansvarar för att teamet arbetar effektivt och levererar funktioner som uppfyller krav och förväntningar. Du leder teamet genom den agila processen, organiserar dagliga möten och säkerställer att backloggen är prioriterad och uppdaterad. Genom nära samarbete med produktägare och relevanta intressenter definierar, prioriterar och loggar du krav samt bidrar med input till produktens roadmap.
Huvudsakliga ansvarsområden
•
Leda och stödja ett mjukvaruutvecklingsteam.
•
Fungerar som både Product Owner och Scrum Master i teamet.
•
Hålla dagliga stand-up möten för att säkerställa att teamet är på rätt spår och identifiera potentiella hinder tidigt.
•
Delegera arbetsuppgifter och funktioner inom teamet samt säkerställa att Jira-epics och funktioner är uppdaterade.
•
Samla in och definiera krav tillsammans med produktägare och intressenter, samt säkerställa att de är tydligt prioriterade i backloggen.
•
Bidra till produktens roadmap och identifiera förbättringsområden.

Kvalifikationer
•
Examen inom datavetenskap, elektronikteknik eller motsvarande teknisk utbildning (BSc/MSc).
•
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Agile/Scrum.
•
God kännedom om Linux och medelgod förståelse för containerteknologier.
•
Erfarenhet av Kubernetes och andra containerhanteringsverktyg.
•
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
•
Erfarenhet av att arbeta med artifact stores, CI/CD, Jenkins eller runners.
•
Vana vid verktyg som Mattermost, SonarQube, Jenkins, Confluence, Vault.

Dina personliga egenskaper
•
Stark ledarskaps- och teamhanteringsförmåga.
•
Utmärkta kommunikations- och samarbetsfärdigheter.
•
Förmåga att anpassa sig och driva kontinuerliga förbättringar.
•
Kundfokuserad och passionerad kring att leverera värde.

Så ansöker du
Är du intresserad av rollen som Product Owner & Scrum Master hos Infinity IT Consulting AB? Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag - urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
