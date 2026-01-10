Product Manager till välkänd matkedja!
Vår kund är en drivande kraft inom svensk livsmedelsindustri och söker dig som vill spela en nyckelroll i att forma framtiden för digitala medarbetarprodukter, från strategi till storskalig implementering.
OM TJÄNSTEN
Som Product Manager kommer du att leda ett digitalt produkt-ekosystem som dagligen används av tusentals butiksanställda. Du spelar en nyckelroll i en strategisk satsning att modernisera butiksdriften, från strategi till implementering. Du kommer att arbeta i en tvärfunktionell produktorganisation och även axla rollen som Product Owner för ett nytt team med fokus på en medlemsapplikation.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en nyckelroll i en strategisk satsning att digitalisera butiksdriften, med stora möjligheter att påverka och forma framtidens lösningar. Du blir del av en tvärfunktionell produktorganisation med fokus på innovation och hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda utvecklingen av digitala produkter för butiksmedarbetare, med fokus på att effektivisera operativa processer genom webb- och handhållna lösningar. Du ansvarar för produktens vision, roadmap och leverans, samt för att översätta affärsbehov till skalbara funktioner.
• Äga roadmap, vision och leverans - från strategi till utrullning och skalning.
• Skapa mätbara affärs- och operativa resultat för butiksdriftens effektivitet.
• Prioritera och hantera en värdedriven backlog tillsammans med arkitekter och tech leads.
• Översätta operativa utmaningar till användarcentrerade, skalbara funktioner för webb- och handhållna lösningar.
• Representera produktområdet i PI-planering, teamkoordination och beroendehantering inom en SAFe-uppsättning.
• Kontinuerligt förfina produktprestanda med hjälp av data, användarinsikter och operativ feedback.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års erfarenhet som Product Manager/PO/Program Lead i företagsmiljöer.
• Förmåga att snabbt etablera struktur, värdefokus och intressentöverensstämmelse i pågående initiativ.
• Erfarenhet av operativa användargrupper (detaljhandel, logistik) och användningsfall med hög volym.
• Bekväm med att leda leveranser från flera leverantörer.
• Erfarenhet av förändringsrådgivning, utrullningsstrategier och adoption i distribuerade butiksnätverk.
• Förtrogenhet med Azure-baserade miljöer och Entra ID-styrning.
• Förmåga att arbeta med händelsedrivna arkitekturer (Kafka/EventHub).
• Medvetenhet om UX och användbarhet för operativa miljöer med varierande digital mognad.
• Flytande i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Bakgrund inom storskalig modernisering eller digital transformation inom detaljhandeln.
• Förståelse för integrationsintensiva landskap såsom SAP S/4, CAR, masterdata och POS.
• Certifieringar inom SAFe / Product Management / Agile Leadership.
• Erfarenhet av designsystem för företag, återanvändbara mönster och omnichannel UX.
• Bredare kunskap om CI/CD, DevOps och release-styrning.
• Förståelse för butiksautentisering, rollmodeller och behörighetshierarkier.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
