Product Manager
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vellinge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vellinge
2025-10-17
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker nu efter en driven och strategisk Product Manager till ett innovativt teknikbolag i sydvästra Skåne. Det här är en chans att axla det fulla ansvaret för produktens framgång, från att sätta den långsiktiga strategiska riktningen till att operativt styra utvecklingsteamens arbete. Du blir den viktigaste länken mellan teknik, marknad och kund. Din förmåga att översätta komplexa marknadsbehov till lättanvända, pålitliga och skalbara produkter kommer att vara avgörande.
Som Product Manager tar du ett helhetsansvar för produktens framgång, vilket innefattar dess affärsvärde, tekniska riktning och användarnytta. Detta kräver att du strategiskt utformar långsiktiga produktvisioner i linje med företagets mål och operativt leder utvecklingsteamens arbete genom tydliga prioriteringar och kravspecifikationer. Då vi verkar i en bransch inom HVAC och kyla, är din tekniska spetskompetens avgörande: då du fungerar som den centrala länken mellan teknik, marknad och kund, och använder din förståelse för sensorbaserad mätning och integration i kundsystem (BMS/PLC) för att säkerställa att våra lösningar är skalbara och pålitliga.
Vi letar efter en lyhörd och strategisk problemlösare som är redo att bidra i en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där din röst är viktig. Här får du utrymme att bidra med dina bästa idéer och se dem bli verklighet!
Ansvarsområden
• Ansvarar för hela produktens livscykel, från strategisk planering till lansering och förbättring.
• Formulerar produktstrategi och roadmap baserat på marknadsanalys och identifiering av nya affärsmöjligheter.
• Samlar in kundbehov genom intervjuer och samarbete med säljteamet för att dokumentera användningsfall och tekniska krav.
• Leder utvecklingsarbetet genom att prioritera backlog och skapa tydliga user stories och kravspecifikationer.
• Säkerställer produktkvalitet genom aktivt deltagande i testning, verifiering och validering av nya funktioner.
• Leder produktlanseringar och ansvarar för allt tillhörande produktmaterial och utbildningsdokumentation.
• Stöttar sälj- och supportteamen med nödvändig teknisk information och användningsförståelse.
• Driver kontinuerlig produktförbättring baserat på uppföljning av KPI:er och är uppdaterad om relevanta tekniska standarder och regelverk.
Är du redo att sätta din prägel? Ansök idag och bli en nyckelspelare i vårt härliga team!Kvalifikationer
I denna roll ser vi gärna att du har:
• Minst tre års erfarenhet som Product Manager eller en liknande strategisk roll inom teknik- eller industrisektorn.
• Erfarenhet av, eller djup förståelse för branscher som HVAC, industriell automation eller kyla är starkt meriterande.
• Förmåga att förstå och pedagogiskt förklara tekniskt komplexa lösningar och systemintegrationer.
• Ledarskap utan personalansvar: Vana att framgångsrikt leda och driva tvärfunktionella team och projekt framåt.
• Du är strukturerad, datadriven och hanterar effektivt många parallella projekt. Erfarenhet av att validera hypoteser och beslut med hjälp av KPI:er och kundinsikter är en fördel.
• Språkkunskaper: Flytande i både svenska och engelska, i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9562556