Product Development Project Manager
2026-02-25
Om kundföretaget
Vill du leda projekt inom den senaste fordonsteknologin och bidra till framtidens serviceupplevelser? Vi söker nu en Projektledare SMT (Service Market Technology) till ett globalt företag inom fordonsindustrin. Här får du en nyckelroll i att driva affärskritiska leveranser inom både produkt- och MAC-projekt.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som Projektledare för SMT ansvarar du för att leda den tvärfunktionella projektgruppen från initiering till genomförande enligt satta mål och leveranser. Du följer upp budget, tidplan och kvalitet samt säkerställer att SMT-perspektivet är integrerat i alla projektfaser och planer - från verifiering och validering till övergripande projektleveranser.
I rollen ingår att:
Leda SMT-projektteamet genom alla milstolpar och säkra gate-leveranser.
Ansvara för och följa upp SMT-budgeten i projekten.
Utveckla och följa upp SMT-tidsplaner samt bidra till huvudtidplanen.
Definiera och driva SMT-leveranser i enlighet med projektbeskrivningen.
Förstå och balansera behoven hos centrala intressenter inom organisationen.Profil
Vi söker dig som har en helhetssyn, bygger starka relationer och kommunicerar effektivt - både på svenska och engelska. Du är analytisk, affärsorienterad och har ett lösningsfokuserat, positivt förhållningssätt.
För att lyckas tror vi att du har:
Erfarenhet av projektledning, gärna inom eftermarknad, infotainment eller mjukvaruprojekt.
Vana vid att arbeta i strukturerade projektmiljöer (t.ex. waterfall).
Förmåga att fatta beslut på hög nivå även med begränsad information.
Driv, engagemang och en pragmatisk inställning till problemlösning.
Övrig information
Konsultuppdrag som till att börja med sträcker sig till 30 september 2026.
För frågor kontakta emil.emanuelsson@konsultia.se
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se
