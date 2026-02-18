Product Coordinator Instruments
Siemens Energy AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Finspång Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Finspång
2026-02-18
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Eksjö
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team som ansvarig för instrumentering, där du kommer att hantera komplexa frågor både internt och externt. Här får du leda förbättringsinitiativ inom området Tools & Instruments, vilket säkerställer att våra processer är effektiva och ändamålsenliga. Rollen innebär också att uppdatera och underhålla standarddokument och tekniska underlag relaterade till instrument, samt granska dokument i PLM2020 för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad. Tänk dig att få göra skillnad genom att driva innovation och kvalitet i våra verksamheter!
Hur Du Kommer att Göra Skillnad
* Delta i utvecklingsprojekt och bevaka Tools & Instruments intressen i R&D-initiativ för att säkerställa att instrumenten är levererbara under produktens livscykel.
* Definiera och övervaka kvalitetskrav, och se till att rätt underhållsdokumentation tas fram och görs tillgänglig från utveckling till leverans.
* Driv förbättringsinitiativ och kostnadsreduktion inom det tekniska och logistiska området.
* Stöd verksamhetsutveckling och långsiktig planering genom att underlätta standardisering och beställningsbarhet av utrustning.
* Samarbeta med användare för att besluta om ändringar av utrustning som effektiviserar arbetet på plats, i samråd med instrument forum NU/FS.
Vad Som Krävs
* En gedigen bakgrund inom instrumentering och erfarenhet av att hantera komplexa tekniska frågor.
* Visad förmåga att driva förbättringar och sänka kostnader inom teknik eller logistik.
* Bra kommunikationsförmåga för att samarbeta med olika personer och grupper.
* En vilja att vara mentor för nya och mindre erfarna kollegor inom instrumentområdet.
* Avancerad engelska krävs för att kunna kommunicera effektivt i arbetet.
Om Teamet
Tools & Instruments (T&I) är en del av Fältserviceorganisationen och fungerar som en Site Support-organisation. Vi ansvarar för anskaffning, underhåll, kalibrering och leverans av utrustning som krävs för installation, nydriftsättning, service, samt mätningar av gasturbiner och ångturbiner globalt. T&I är ett kompetenscenter för uthyrning av verktyg och instrument för våra Medium Gas-Turbiner, samt del av Ångturbin och Värmepump. Kontoret består av tre avdelningar: Verkstad/Logistik, Orderadministration/Planering/Teknisk Support och Kalibrering/instrument. Du kommer att vara en del av Teknisk supportteamet som idag består av fem medarbetare.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med mer än 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
, id nr 289837 senast 2026-03-11
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Emanuel Hårsmar på emanuel.haarsmar@siemens-energy.com
För frågor gällande ... Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "289837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9750688