Procurement Manager till Rechon Life Science
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
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Vill du ta en nyckelroll i Rechon Life Sciences Procurement team och bidra till trygg, stabil och långsiktig läkemedelstillverkning? Då ska du inte missa att söka denna möjlighet!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Tjänsten som Procurement Manager är en nyinstiftad tjänst där du kommer få personalansvar för tre personer. I rollen får du en central och strategisk funktion där du ansvarar för att utveckla och etablera Rechons procurementarbete.
Ditt huvudsakliga fokus är att säkerställa en stabil försörjningskedja genom tillgängliga material, kvalitetssäkrade leverantörer samt kostnadseffektiva lösningar utan att påverka kvalitet eller leveranssäkerhet.
Rollen innebär att etablera och utveckla det taktiska inköpet samt driva strategiska inköpsinitiativ inom leverantörsmanagement, avtal, upphandlingar och riskhantering.
Du arbetar tvärfunktionellt med organisationen och ansvarar för att utveckla leverantörsrelationer, effektivisera processer, driva avtalsförhandlingar samt säkerställa leverantörsuppföljning, KPI-utveckling och kontinuerliga förbättringar inom inköpsområdet.
Vidare kommer du även att etablera processer och rutiner inom Procurement och Master Data samt bidra till utveckling av arbetssätt och systemstöd i ERP-systemet (Jeeves). Rollen erbjuder en möjlighet att bygga upp och påverka ett viktigt område inom organisationen och skapa långsiktiga förbättringar inom inköp och leverantörssamarbeten.
Tjänsten som Procurement Manager är en direktrekrytering med start enligt överenskommelse.
Om dig
Som person är du en god kommunikatör med en stark vilja att driva förbättringar. Du är skicklig på att förhandla, fatta beslut och skapa goda samarbeten i team. Du ser människorna bakom rollerna, bemöter andra med respekt och har en god förmåga att facilitera möten och processer. Du arbetar strukturerat och bidrar till att skapa engagemang och utveckling i verksamheten.
Viktigt för tjänsten
Flerårig erfarenhet av Procurement, kategoristyrning och strategiskt inköpsarbete.
Universitets- eller högskoleutbildning inom relevant område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö, exempelvis inom läkemedels-, bioteknik- eller livsmedelsindustrin.
Tidigare haft personalansvar.
Erfarenhet av att leda eller delta i förändrings- och utvecklingsarbete.
Certifiering inom inköp eller procurement.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmågor.
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekryteringsprocess samarbetar Rechon Life Science med Adecco. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlaren via Cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringskonsult
Cecilia Danlarén Cecilia.Danlaren@adecco.se Jobbnummer
9997483