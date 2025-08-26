Processtekniker till Ytbehandling
2025-08-26
Nobia är Europas ledande köksspecialist. Vi är stolta över att vara en del av miljontals människors vardag där köket fått en alltmer central roll. I gruppen är vi arton lokalt starka varumärken, bland andra Marbodal, HTH, Sigdal och Uno form.
Med ambition att visa vägen inom design och hållbarhet bygger vi nu en unik fabrik i Jönköping- Europas modernaste köksfabrik. Här låter vi hantverket möta den senaste automatiserade tekniken för att skapa skräddarsydda kvalitetskök. Det blir en spännande arbetsplats i nybyggd, modern miljö.
Vi trappar nu upp rekryteringen till vår fabrik i Jönköping och söker en Processtekniker till vår produktion. Hos oss kommer du att spela en viktig roll i uppbyggnaden av Europas modernaste köksfabrik.
Om Rollen:
Som Processtekniker på Nobia är du nyckelspelare i vår produktionsprocess för ytbehandlingen. Du ansvarar för att säkerställa en stabil, effektiv och hållbar drift av våra ytbehandlingslinjer. Arbetet innebär både operativ närvaro i produktionen och ett mer analytiskt, utvecklingsinriktat arbete där du bidrar till att höja både kvalitet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Att övervaka och styra processparametrar för att uppnå jämn och hög kvalitet.
Att analysera processdata och initiera förbättringsåtgärder vid behov.
Att arbeta nära produktion, underhåll och kvalitet för att identifiera och lösa tekniska utmaningar.
Att delta i utvecklings- och förbättringsprojekt, med fokus på ökad automationsgrad, digitalisering och hållbarhet.
Att dokumentera, följa upp och rapportera nyckeltal inom produktion och kvalitet.
Att bidra till kompetensöverföring och stödja operatörer i det dagliga arbetet.
Rollen är mångsidig och kombinerar teknik, analys och praktiskt arbete. Du kommer ha möjlighet att påverka både dagliga resultat och långsiktiga utvecklingsmål. Eftersom vi arbetar med en högautomatiserad produktion får du även chansen att ligga i framkant inom modern tillverkningsteknik.
Placeringsort är vid vår nya fabrik i Jönköping och du rapporterar till Area Production Manager för ytbehandling.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med processteknik och som trivs med att kombinera analys, förbättringsarbete och operativt ansvar. Har du erfarenhet av ytbehandling inom trä- eller möbelindustrin är det meriterande. Även kunskap inom färg och dess egenskaper i relation till ytbehandlingsprocesser ses som en styrka, men det är inte ett krav.
Du har förmåga att:
Felsöka, analysera och optimera process- och styrsystem.
Koppla kvalitetsavvikelser till material, maskin eller process och föreslå nödvändiga justeringar.
Driva förbättringsprojekt internt och tillsammans med samarbetspartners.
Arbeta både med kortsiktiga lösningar och långsiktiga, strategiska mål.
Förstå samspelet mellan maskin, process och automation.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av processtekniskt arbete inom industriell produktion.
Grundläggande förståelse för automation och integration mellan maskin och teknik.
Hög kvalitetsmedvetenhet och god miljöförståelse.
Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och resultatinriktat.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Som person är du engagerad, nyfiken och lösningsorienterad. Du har ett starkt driv att utvecklas och bidra till förbättringar. Du trivs med att samarbeta och stötta dina kollegor men kan också arbeta självständigt och ta initiativ när det behövs.
Varför Nobia?
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Dessutom har vi en stark företagskultur som präglas av säkerhet, samarbete och ständig förbättring.
Låter det som din nästa utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Om din ansökan
För att hjälpa oss placera rätt personer i rätt roll tror vi på vetenskapsbaserade och rättvisa bedömningsmetoder. Vi följer en kompetensbaserad, strukturerad intervjuprocess där dina färdigheter, erfarenheter och egenskaper relevanta för rollen och Nobia kommer att bedömas. Som en del av vår rekryteringsprocess används tester före anställning för att hjälpa oss att öka vår rekryteringsframgång genom att identifiera de kandidater som med största sannolikhet kommer att trivas och bli framgångsrika i rollen. Vi är medvetna om att det finns två parter som fattar ett beslut i denna process och välkomnar dig att ställa alla frågor du kan ha i något skede av processen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag, dock senast 28 september 2025. Om du har några frågor angående tjänsten, kontakta Josephine Tjernlund, TA Specialist, (josephine.tjernlund@nobia.com
)
