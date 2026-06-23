Processtekniker
Heidelberg Materials Betong Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Gotland Visa alla maskinoperatörsjobb i Gotland
2026-06-23
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Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter.
Heidelberg Materials Betong Sverige AB är marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till både byggindustrin och privatpersoner i Sverige. För oss är våra värderingar; ledarskap, medarbetarskap, kollega och kund, viktiga och genomsyrar vår vardag. Våra verksamheter är spridda från Malmö i söder till Östersund i norr. Vi har runt 120 engagerade och kompetenta medarbetare som tillsammans arbetar för hållbart byggande. Vi har 30 fabriker fördelade i 3 regioner samt huvudkontor i Stockholm och är en del av Heidelberg Materials-koncernen.
Vill du vara med och skapa grunden för morgondagens samhälle?
Vi söker nu en ny Processtekniker till Region Gotland med huvudplacering på vår fabrik i Visby, men även Slite. Om du har erfarenhet av produktion av betong, byggbranschen och att arbeta processorienterat samt intresse av att vara del av en organisation som bidrar till att digitalisera och bygga för framtiden, då kan det här vara rollen för dig.
Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter som Processtekniker:
Arbeta med drift, tillverkning, rengöring och kontroll av betongproduktionen enligt gällande rutiner och riktlinjer.
Ta emot och hantera beställningar.
Rapportera avvikelser, tillbud och reklamationer.
Köra lastmaskin, exempelvis vid påfyllning av fickor och mottagning av ballast.
Utföra provtagning av ballast och betong vid produktionsanläggningen.
Genomföra provtagning på våra kunders arbetsplatser.Publiceringsdatum2026-06-23Bakgrund
Vi ser gärna att du har en slutförd gymnasieutbildning.
Du har god IT-vana.
Du är självgående och arbetar strukturerat.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till utvecklingen av vår produktion mot att bli branschledande.
Du är stresstålig och behåller lugn och fokus även i perioder med högt tempo
Det är meriterande om du har klass I- eller klass II-utbildning samt erfarenhet av processtyrning.
Det är också meriterande om du har erfarenhet som byggnadsarbetare med inriktning mot betong.
Du behärskar svenska i tal och skrift; kunskaper i engelska är meriterande.
B-körkort är ett krav.
För att du ska trivas hos oss ser vi gärna att du har följande egenskaper och förmågor:
Vi ser att du är kundfokuserad, prestigelös, lojal, engagerad, bra på att samarbeta, samt bidrar till en god arbetsmiljö.
Du kommer att ingå i ett team som självständigt sköter produktion, planering och provtagning under ledning av en fabrikschef. Hälsa och säkerhet är av yttersta vikt för Heidelberg Materials. Vi förväntar oss att alla medarbetare följer gällande säkerhetsföreskrifter, rutiner och policys så att våra verksamheter bedrivs så säkert som möjligt.
Så här är det att arbeta på Heidelberg Materials Betong:
Du erbjuds stora möjligheter att utvecklas i ditt jobb samtidigt som du är viktig del i vårt arbete att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Vi sätter stort värde i ditt personliga engagemang i en inkluderande miljö. För att du ska må bra, trivas och känna trygghet har vi kollektivavtal, goda villkor och flera förmåner som du har nytta av på jobbet och på din fritid.
Heidelberg Materials är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. Som en del av rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroller komma att genomföras. För vissa tjänster, som är säkerhetsklassade, kan detta även innebära en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Så ansöker du
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering där vi ser till både personliga egenskaper och kompetenser. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Tjänsten är heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team på Gotland. Tveka inte, framtiden väntar! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Betong Sverige AB
(org.nr 556188-3892)
621 94 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9974941