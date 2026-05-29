Processtekniker
Vill du arbeta i en framtidsinriktad bransch där hållbarhet, innovation och kvalitet står i centrum? Vi söker nu en processtekniker till en industriell produktionsverksamhet som arbetar med utveckling och tillverkning av moderna, hållbara byggmaterial.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
I rollen som processtekniker arbetar du i produktionen på en anläggning i Malmö. Du får ett brett ansvar där du bidrar till att säkerställa en effektiv, stabil och kvalitativ tillverkningsprocess enligt fastställda rutiner och riktlinjer.
Arbetsuppgifterna omfattar drift och övervakning av produktionen, provtagning samt aktivt deltagande i förbättringsarbete för att optimera processer och kvalitet. Du hanterar även avvikelserapportering och ger stöd i frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet och interna uppföljningar.
Vid behov kan arbete ute hos kunder förekomma. I rollen ingår även praktiska moment som materialhantering med maskin, lättare underhållsarbete samt rengöring av utrustning och produktionsmiljö.
Tjänsten kan även innebära arbete vid andra produktionsanläggningar inom regionen, vilket kräver viss flexibilitet.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trivs i en roll där praktiskt arbete kombineras med problemlösning. Du har ett processorienterat arbetssätt och ett genuint intresse för produktion, teknik och kvalitet.
Som person är du samarbetsinriktad, engagerad och bidrar till en god arbetsmiljö. Du är flexibel, prestigelös och har ett starkt säkerhetstänk i allt du gör.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna teknisk inriktning
Erfarenhet av att köra hjullastare (C2) samt giltig behörighet
God IT-vana
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket
Meriterande:
Erfarenhet från betongproduktion eller liknande processindustri
Kunskap inom hälsa och säkerhet i produktionsmiljö
Utbildning klass I eller II inom betong
Erfarenhet av processtyrning
Övrig information
Detta är en heltidstjänst med placering i Malmö. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans ansvarar för produktion, planering och kvalitetssäkring.
Uppdraget erbjuder goda möjligheter till utveckling i en tekniskt avancerad och hållbarhetsfokuserad produktionsmiljö. Anställningen omfattas av kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning – det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR – ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://www.onepartnergroup.se/
211 42 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Verksamhetschef
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se +46721748262
9937753