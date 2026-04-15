Processtekniker
Processtekniker till vår betongfabrik i Västerås
Vi söker en processtekniker till vår betongfabrik i Västerås. I rollen arbetar du nära vår dagliga produktion och ansvarar för styrning, provtagning och löpande underhåll i fabriken.
Om rollen
Som processtekniker ansvarar du för att övervaka och styra betongproduktionen via våra system, bildskärmar och instrumentpaneler. Arbetet utgår från kontrollrummet där du följer produktionen, hanterar avvikelser och säkerställer att kvaliteten upprätthålls.
I tjänsten ingår även:
Planering av inkommande leveranser och utgående betongtransporter
Kontinuerlig provtagning av betongen
Förebyggande underhåll och daglig skötsel av fabriken
Kontakt med kunder samt samarbete med chaufförer, leverantörer och kollegor
Att bidra till ett effektivt och utvecklingsinriktat arbetssätt i produktionen
Tjänsten är en heltidstjänst i Västerås med arbetstider helgfria vardagar 06:00- 15:00
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta med styrsystem och maskiner
Är lösningsorienterad och tar egna initiativ
Har lätt för att följa rutiner, regler och säkerhetsinstruktioner
Trivs i en roll med många kontaktytor och där samarbete är en viktig del av vardagenPubliceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
Betongutbildning klass 2
Erfarenhet av service, underhåll och reparationer av maskiner. Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Skicka in din ansökan redan idag! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef Mikael Pehrsson 073- 384 89 64
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swerock AB
(org.nr 556081-3031)
269 73 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swerock Kontakt
Mikael Pehrsson mikael.pehrsson@swerock.se
9857224